Idoso morre aos 127 anos em Minas Gerais, diz cartório

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Ele era viúvo e deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem faleceu aos 127 anos, nesta sexta-feira (28), em Pedra Bonita, Minas Gerais. De acordo com o Cartório Silva, o único do município, José Paulino Gomes teria nascido em 4 de agosto de 1895, conforme a certidão de casamento, registrada em 1917.

“De acordo com o registro, ele se casou com 22 anos. Presume-se que realmente ele nasceu antes de 1900. Raramente se casava homens com 17 anos”, afirmou Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do cartório.

A uma semana de completar os possíveis 128 anos, ele poderia ser considerado o humano mais velho do mundo. A atual recordista pelo Guinness World Records é a espanhola Maria Branyas Morera, de 115 anos.

Seu José, que era amansador de animais, morava no Córrego do Café, na zona rural de Pedra Bonita. Ele era viúvo e deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

Segundo a família do idoso, os documentos dele apresentavam informações diferentes. Por isso, para tentar descobrir a verdadeira idade, a solução foi recorrer ao cartório do município.

“No interior aqui, geralmente, as pessoas são registradas quando já estavam mais velhas. Tem vários casos com a documentação errada. Mas a documentação dele foi abaixo do que ele tinha. Tem uma senhora aqui perto com 98 anos. Ela fala que conhecia ele quando ele já era um rapazinho. Foi quando a gente teve a curiosidade de confirmar a idade e procurou o cartório para saber qual era a certa. Com certeza mais de 100 anos ele tinha, pelo menos 110. Agora a gente precisa saber como vai ficar na certidão de óbito”, disse a neta Eliane Ferreira.

“Ele era muito simples, muito humilde. O diferencial dele é que não gostava de nada industrializado, só coisa de interior, natural. Criava galinha, criava porco… A comida dele era toda daqui mesmo, tinha que ser plantada ou criada aqui. E sempre gostou de tomar uma pinguinha”, contou Eliane.

“Há quatro anos ele já não andava a cavalo. Há aproximadamente um mês estava de cama. Vai deixar muitas histórias e lembranças para todos nós”, disse Fabíola Oliveira, outra neta.

Conforme os familiares, a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. O enterro será neste sábado (29), às 16h, no Cemitério do Córrego dos Fialhos, em Pedra Bonita.

Idoso morre aos 127 anos em Minas Gerais, diz cartório

2023-07-29