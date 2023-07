Esporte Copa do Mundo Feminina: Jamaica vence o Panamá e complica a vida do Brasil no grupo F

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

A Jamaica encara as brasileiras pela última rodada da fase de grupos. Foto: Divulgação/Fifa A Jamaica encara as brasileiras pela última rodada da fase de grupos. (Foto: Divulgação/Fifa) Foto: Divulgação/Fifa

A Jamaica derrotou Panamá por 1 a 0, em Perth, na Austrália e é a segunda colocada do grupo F da Copa do Mundo Feminina, com quatro pontos, à frente do Brasil, com três. A defensora Allyson Swaby marcou o gol da vitória, aos 10 minutos do segundo tempo.

Invicta no torneio, a Jamaica tem a mesma pontuação da França, com quem havia empatado na estreia. Ambas as seleções ocupam as duas primeiras colocações do grupo F, deixando o Brasil, com 3 pontos, fora da zona de classificação para as oitavas de final. Sem nenhum ponto, o Panamá já está eliminado da competição.

A última rodada do grupo F será disputada na próxima quarta-feira (2), com ambos os jogos às 7h (horário de Brasília). A Jamaica encara o Brasil em duelo que vale vaga na próxima fase. As jamaicanas podem até empatar que avançam na Copa do Mundo Feminina. Para o Brasil, resta apenas vencer. Já o Panamá cumpre tabela contra a França.

