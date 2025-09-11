Rio Grande do Sul Idoso morre após ser atacado por quatro pitbulls no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ele foi atacado pelos cachorros no momento em que realizava uma entrega de lenha na propriedade onde viviam os animais Foto: Reprodução (Crédito: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um idoso de 62 anos morreu, nesta quinta-feira (11), após ser atacado por quatro cães da pitbull, em Minas do Leão, no Rio Grande do Sul. O homem estava em coma na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre desde o último sábado (6), quando ocorreu o ataque.

Ele foi atacado pelos cachorros no momento em que realizava uma entrega de lenha na propriedade onde viviam os animais. Durante o ataque, a própria tutora dos cães, de 82 anos, ficou ferida e foi encaminhada para atendimento médico. Ela já recebeu alta.

À polícia, a idosa disse que possuía quatro cachorros da raça pitbull e que, na luta para socorrer a vítima, um animal precisou ser sacrificado.

Considerando o risco à população, foi solicitada a entrega voluntária dos animas, porém a tutora não concordou. Dessa forma, foi necessário representar por busca e apreensão dos animais.

Eles serão encaminhados ao canil da Penitenciária Estadual de Charqueadas, e receberão auxílio alimentar e veterinário da Prefeitura Municipal de Minas do Leão. As investigações continuam com o objetivo de ouvir mais testemunhas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/idoso-morre-apos-ser-atacado-por-quatro-pitbulls-no-rio-grande-do-sul/

Idoso morre após ser atacado por quatro pitbulls no Rio Grande do Sul

2025-09-11