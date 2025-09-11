Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Bortoleto homenageia Ayrton Senna com capacete nas cores do Brasil

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Bortoleto (foto) já superou nomes como Carlos Sainz e Yuki Tsunoda na temporada 2025 e soma 18 pontos no Mundial

Foto: Reprodução/Stake F1 Team KICK Sauber
Bortoleto já superou nomes como Carlos Sainz e Yuki Tsunoda na temporada 2025 e soma 18 pontos no Mundial. A nova geração brasileira acelera forte na Fórmula 1. (Foto: Reprodução/Stake F1 Team KICK Sauber)

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber na Fórmula 1, voltou a expressar sua profunda admiração por Ayrton Senna e revelou os bastidores da decisão de adotar as cores do capacete que remetem ao tricampeão mundial. Em entrevista ao podcast Beyond The Grid, o brasileiro explicou que a mudança visual foi pensada como uma homenagem pelos 30 anos da morte de Senna.

 “É uma mistura de Senna e Brasil. Obviamente, são as cores do Senna porque ele ficou famoso usando elas. Ele é meu ídolo”, afirmou Bortoleto. A ideia surgiu ainda na Fórmula 2, quando o piloto usava um capacete laranja e preto. Para o evento em Ímola, decidiu criar um novo modelo com as cores verde, amarelo e azul, além do logotipo do Instituto Ayrton Senna, com aprovação da família do piloto.

A homenagem deu sorte: Bortoleto conquistou a pole position e subiu ao pódio na corrida. O impacto positivo fez com que ele mantivesse o design, que também caiu nas graças dos fãs brasileiros.

Em ascensão meteórica na categoria, Bortoleto soma 18 pontos na temporada 2025 e ocupa a 16ª posição no Mundial, à frente de nomes como Carlos Sainz e Yuki Tsunoda. Sua trajetória, que começou na Fórmula 3 há apenas dois anos, já o coloca como uma das promessas do automobilismo nacional.

“A família do Senna estava em Ímola e tiramos muitas fotos juntos. Fiquei tão feliz… é o sonho de um garoto”, concluiu o piloto.

