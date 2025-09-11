Grêmio Willian é apresentado pelo Grêmio e deve estrear no clássico Gre-Nal no Brasileirão

11 de setembro de 2025

Willian escolheu a camisa 88 no Grêmio em homenagem ao seu ano de nascimento. Experiência e história se encontram no meio-campo tricolor.

O Grêmio oficializou a contratação do meia-atacante Willian, de 37 anos, que retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Fulham, da Inglaterra. Apresentado na última terça-feira (9), o jogador vestirá a camisa 88 em homenagem ao ano de seu nascimento.

A estreia está prevista para o clássico Gre-Nal, marcado para o dia 21 de setembro, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica optou por não acelerar o processo de preparação física, já que Willian não atua oficialmente desde maio.

Em entrevista coletiva, o jogador afirmou estar se sentindo bem fisicamente, mas destacou a importância de ganhar ritmo de jogo: “Me sinto bem. Agora é questão de treinar todos os dias para desenvolver meu futebol da melhor maneira possível”.

Willian vinha realizando trabalhos individuais com preparadores físicos na Inglaterra e durante as férias nos Estados Unidos. No entanto, reconheceu que treinar com o grupo é essencial para estar pronto para a estreia.

O técnico Mano Menezes, que já trabalhou com Willian na Seleção Brasileira, também adotou cautela, como fez com outros reforços recentes, como Balbuena e Carlos Vinícius.

“Muito fácil você colocar o jogador em um jogo sem condição, e as coisas já começam tudo errado”, justificou Mano. O contrato de Willian com o Grêmio vai até dezembro de 2026. A expectativa é que sua experiência internacional contribua para elevar o nível técnico do elenco na reta final da temporada.

