Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Enner Valencia deixa o Inter como o décimo maior artilheiro estrangeiro da história do clube Foto: Reprodução//Instagram FEF Ecuador Enner Valencia deixa o Inter como o décimo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, mas sua passagem será marcada principalmente pelos momentos decisivos.(Foto: Reprodução/Instagram FEF Ecuador) Foto: Reprodução//Instagram FEF Ecuador

O atacante Enner Valencia está de saída do Inter e vai reforçar o Pachuca, do México. A notícia movimentou as redes sociais, mas não apenas entre torcedores colorados. Curiosamente, muitos rivais também reagiram, e com um tom de alívio e até saudade irônica.

Valencia chegou ao Inter em julho de 2023 com status de estrela internacional, vindo do Fenerbahçe e com histórico de boas atuações pela seleção equatoriana. No clube gaúcho, acumulou 31 gols em 100 partidas, entrando para o seleto grupo dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história colorada.

Apesar dos números expressivos, sua passagem ficou marcada por momentos decisivos que não terminaram bem. O mais lembrado é a semifinal da Libertadores de 2023 contra o Fluminense, quando Valencia perdeu chances claras de gol que poderiam ter mudado o rumo da competição. O Fluminense acabou vencendo o torneio, e muitos tricolores passaram a ver o equatoriano como um “aliado involuntário”.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense não esconderam a ironia: chamaram Valencia de “maior ídolo da história do clube” e agradeceram por sua “colaboração” na conquista continental. A saída do jogador gerou uma onda de memes e comentários bem-humorados, misturando provocação e reconhecimento.

Valencia, por sua vez, segue sua carreira no futebol mexicano e já planeja encerrar sua trajetória na seleção equatoriana após a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

