Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025
O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu ter manipulado partidas no Campeonato Brasileiro de 2005Foto: Reprodução
Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro voltou aos holofotes com o lançamento do documentário A Máfia do Apito, do Sportv. A produção reacendeu a polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, marcado por manipulação de resultados envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.
No documentário, Edilson admite pela primeira vez que influenciou diretamente o resultado do campeonato: “Eu mudei o campeão brasileiro. Sem a máfia do apito, o campeão seria o Internacional.”
A declaração provocou uma reação imediata entre torcedores e conselheiros do Inter, que agora cogitam acionar o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva)
e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reavaliar o título daquele ano.
Também foi reproduzido um áudio do então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, reconhecendo que o título deveria ter ido para o clube gaúcho: “Ganhou, mas se não fosse a merda da anulação dos 11 jogos, nós estávamos fora. O campeão de fato e direito seria o Internacional.”
Relembre o que aconteceu
Edilson foi afastado após ser acusado de envolvimento com apostas ilegais.
O STJD anulou 11 partidas apitadas por ele.
O Corinthians, que havia perdido duas dessas partidas, somou quatro pontos nos jogos repetidos.
O Inter teve apenas um jogo anulado, vencendo novamente o Coritiba por 3 a 2.
Ao fim do campeonato, o Corinthians foi campeão com 81 pontos, três a mais que o Inter.
Na época, o clube chegou a cogitar judicializar o caso, mas recuou após pressão da CBF. Agora, com novas evidências e declarações, o debate sobre a legitimidade do título de 2005 volta à tona.