Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu ter manipulado partidas no Campeonato Brasileiro de 2005, interferindo diretamente na definição do campeão.

Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro voltou aos holofotes com o lançamento do documentário A Máfia do Apito, do Sportv. A produção reacendeu a polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, marcado por manipulação de resultados envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.

No documentário, Edilson admite pela primeira vez que influenciou diretamente o resultado do campeonato: “Eu mudei o campeão brasileiro. Sem a máfia do apito, o campeão seria o Internacional.”

A declaração provocou uma reação imediata entre torcedores e conselheiros do Inter, que agora cogitam acionar o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva)

e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reavaliar o título daquele ano.

Também foi reproduzido um áudio do então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, reconhecendo que o título deveria ter ido para o clube gaúcho: “Ganhou, mas se não fosse a merda da anulação dos 11 jogos, nós estávamos fora. O campeão de fato e direito seria o Internacional.”

Relembre o que aconteceu

Edilson foi afastado após ser acusado de envolvimento com apostas ilegais.

O STJD anulou 11 partidas apitadas por ele.

O Corinthians, que havia perdido duas dessas partidas, somou quatro pontos nos jogos repetidos.

O Inter teve apenas um jogo anulado, vencendo novamente o Coritiba por 3 a 2.

Ao fim do campeonato, o Corinthians foi campeão com 81 pontos, três a mais que o Inter.

Na época, o clube chegou a cogitar judicializar o caso, mas recuou após pressão da CBF. Agora, com novas evidências e declarações, o debate sobre a legitimidade do título de 2005 volta à tona.

