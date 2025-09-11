Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter pode recorrer pelo título do Brasileirão de 2005

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu ter manipulado partidas no Campeonato Brasileiro de 2005

Foto: Reprodução
O ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu ter manipulado partidas no Campeonato Brasileiro de 2005, interferindo diretamente na definição do campeão.(Foto: Reprodução)

Um dos maiores escândalos do futebol brasileiro voltou aos holofotes com o lançamento do documentário A Máfia do Apito, do Sportv. A produção reacendeu a polêmica sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, marcado por manipulação de resultados envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho.

No documentário, Edilson admite pela primeira vez que influenciou diretamente o resultado do campeonato: “Eu mudei o campeão brasileiro. Sem a máfia do apito, o campeão seria o Internacional.”

A declaração provocou uma reação imediata entre torcedores e conselheiros do Inter, que agora cogitam acionar o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva)
e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para reavaliar o título daquele ano.

Também foi reproduzido um áudio do então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, reconhecendo que o título deveria ter ido para o clube gaúcho: “Ganhou, mas se não fosse a merda da anulação dos 11 jogos, nós estávamos fora. O campeão de fato e direito seria o Internacional.”

Relembre o que aconteceu

Edilson foi afastado após ser acusado de envolvimento com apostas ilegais.

O STJD anulou 11 partidas apitadas por ele.

O Corinthians, que havia perdido duas dessas partidas, somou quatro pontos nos jogos repetidos.

O Inter teve apenas um jogo anulado, vencendo novamente o Coritiba por 3 a 2.

Ao fim do campeonato, o Corinthians foi campeão com 81 pontos, três a mais que o Inter.

Na época, o clube chegou a cogitar judicializar o caso, mas recuou após pressão da CBF. Agora, com novas evidências e declarações, o debate sobre a legitimidade do título de 2005 volta à tona.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Governo gaúcho já aprovou repasses de R$ 373,3 milhões para sistemas de proteção contra cheias em municípios
Torcedores rivais lamentam a saída de Enner Valencia do Inter: “Maior ídolo”
https://www.osul.com.br/inter-pode-recorrer-pelo-titulo-do-brasileirao-de-2005/ Inter pode recorrer pelo título do Brasileirão de 2005 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista
Rio Grande do Sul Atividade da indústria segue sem crescer, e tendência é por restrição a investimentos e criação de empregos no Rio Grande do Sul
Economia Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto
Política Defesa de Bolsonaro afirma que vai pedir a prisão domiciliar em caso de condenação do ex-presidente
Política Presidente do Partido Liberal diz que o governador Tarcísio de Freitas será bem-vindo, mas Bolsonaro que decidirá candidato para 2026
Rio Grande do Sul Idoso morre após ser atacado por quatro pitbulls no Rio Grande do Sul
Esporte Bortoleto homenageia Ayrton Senna com capacete nas cores do Brasil
Grêmio Willian é apresentado pelo Grêmio e deve estrear no clássico Gre-Nal no Brasileirão
Pode te interessar

Inter Torcedores rivais lamentam a saída de Enner Valencia do Inter: “Maior ídolo”

Inter Inter encaminha saída de Enner Valencia para clube do exterior

Inter Inter lança o terceiro uniforme em homenagem ao título brasileiro de 1975

Inter Inter busca parcerias para construir o novo Centro de Treinamento em Guaíba