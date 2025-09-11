Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025
Segundo o presidente do PL (foto), o governador de São Paulo sinalizou que deve se filiar ao partido, caso dispute a Presidência em 2026Foto: Reprodução de TV
O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN nesta quinta-feira (11) que o candidato do partido à presidência da República em 2026 será decidido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe do Executivo está inelegível até 2030.
Segundo Valdemar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizou que deve se filiar ao PL, caso seja escolhido por Bolsonaro para disputar a presidência em 2026. O chefe do PL, porém, disse acreditar que o ex-presidente seja o candidato do partido no próximo ano.
“Foi ele [Tarcísio] que falou para mim que viria para o PL, se for candidato à presidência da República. Será muito bem-vindo, mas quem decide isso é o presidente Bolsonaro. Bolsonaro que vai decidir quem será nosso presidente e o candidato a vice-presidente. Quem ele apontar, será bem recebido pelo partido”, disse.
Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está passando por “momentos difíceis” desde que passou a cumprir prisão domiciliar, informou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Apesar do cenário, o ex-chefe do Executivo está “bem”, de acordo com o aliado político.
“Ele [Bolsonaro] estava bem, mas tem passado momentos difíceis. É tanta injustiça. Não há pessoa que resista ao que ele está passando”, disse Valdemar.