Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente do Partido Liberal diz que o governador Tarcísio de Freitas será bem-vindo, mas Bolsonaro que decidirá candidato para 2026

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Segundo o presidente do PL (foto), o governador de São Paulo sinalizou que deve se filiar ao partido, caso dispute a Presidência em 2026

Foto: Reprodução de TV

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, disse em entrevista à CNN nesta quinta-feira (11) que o candidato do partido à presidência da República em 2026 será decidido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-chefe do Executivo está inelegível até 2030.

Segundo Valdemar, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sinalizou que deve se filiar ao PL, caso seja escolhido por Bolsonaro para disputar a presidência em 2026. O chefe do PL, porém, disse acreditar que o ex-presidente seja o candidato do partido no próximo ano.

“Foi ele [Tarcísio] que falou para mim que viria para o PL, se for candidato à presidência da República. Será muito bem-vindo, mas quem decide isso é o presidente Bolsonaro. Bolsonaro que vai decidir quem será nosso presidente e o candidato a vice-presidente. Quem ele apontar, será bem recebido pelo partido”, disse.

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está passando por “momentos difíceis” desde que passou a cumprir prisão domiciliar, informou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Apesar do cenário, o ex-chefe do Executivo está “bem”, de acordo com o aliado político.

“Ele [Bolsonaro] estava bem, mas tem passado momentos difíceis. É tanta injustiça. Não há pessoa que resista ao que ele está passando”, disse Valdemar.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Idoso morre após ser atacado por quatro pitbulls no Rio Grande do Sul
Defesa de Bolsonaro afirma que vai pedir a prisão domiciliar em caso de condenação do ex-presidente
https://www.osul.com.br/presidente-do-partido-liberal-diz-que-o-governador-tarcisio-de-freitas-sera-bem-vindo-mas-bolsonaro-que-decidira-candidato-para-2026/ Presidente do Partido Liberal diz que o governador Tarcísio de Freitas será bem-vindo, mas Bolsonaro que decidirá candidato para 2026 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025
Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro
Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional
Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista
Rio Grande do Sul Atividade da indústria segue sem crescer, e tendência é por restrição a investimentos e criação de empregos no Rio Grande do Sul
Economia Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto
Política Defesa de Bolsonaro afirma que vai pedir a prisão domiciliar em caso de condenação do ex-presidente
Pode te interessar

Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional

Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa

Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia

Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista