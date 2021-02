Porto Alegre Idosos de 87 anos ou mais são vacinados contra Covid-19 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Unidades de saúde Moab Caldas e São Carlos oferecem a possibilidade de vacinação no carro para idosos com mobilidade reduzida. Foto: Cesar Lopes/PMPA Unidades de saúde Moab Caldas e São Carlos oferecem a possibilidade de vacinação no carro para idosos com mobilidade reduzida. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A vacinação contra Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais continua nesta quinta-feira (11), em dez postos de saúde e dois drive-thrus em Porto Alegre, incluindo a faixa etária de 87 anos ou mais. A partir desta sexta-feira (12), passam a receber as doses pessoas com 85 anos ou mais.

A movimentação foi tranquila na maior parte dos pontos de atendimento pela manhã. As unidades de saúde Moab Caldas e São Carlos oferecem a possibilidade de vacinação no carro para idosos com mobilidade reduzida. A Unidade de Saúde Camaquã colocou duas tendas e cadeiras no pátio para atendimento dos idosos, com fluxo rápido e sem espera. Dona Emília Ramos de Oliveira, 89 anos, foi vacinada no local e saiu satisfeita. “Estou muito feliz de conseguir a vacina, o lugar é ótimo e não doeu nada, excelente atendimento”, disse.

No início da manhã, os locais com movimentação mais intensa foram os centros de saúde Modelo e IAPI. A Unidade de Saúde Santa Cecília também registrou alto fluxo de público, com fluidez no atendimento. O Centro de Saúde Santa Marta é outra opção na região central da cidade.

Com 88 anos, dona Teresa de Leonço está com a esperança renovada, mas lembra que os cuidados continuam. “Precisamos cuidar da gente e dos outros, colaborar com o coletivo, usar máscara e esperar que tudo melhore.”

Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF. O atendimento é realizado por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. As unidades estarão abertas das 8h às 17h, nas principais regiões da cidade.

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília).

Drive-thrus

Estacionamento do Simers, na rua Coronel Corte Real, 975, quase esquina com Ipiranga. O acesso dos veículos é feito pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

Estacionamento do Hipermercado Big Sertório (avenida Sertório, 6.600), e conta com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

No sábado (13) o atendimento será nos dois drive-thrus, das 10h às 17h, para idosos com 85 anos ou mais. Não haverá atendimentos nas unidades de saúde.

Novos locais

Nesta quinta-feira a prefeitura também anunciou que a vacinação de idosos ganhará reforço de mais três pontos de drive-thrus nos próximos dias. Foi anunciada uma parceria com Ministério Público, Internacional e Grêmio. A operação destes novos locais será definida em breve. As estruturas se somam às duas já existentes para atendimento em veículos e aos dez postos de saúde.

