Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre anuncia mais três drive-thrus para vacinação de idosos contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Centro de Saúde Modelo foi um dos locais visitados pelo prefeito Foto: Cesar Lopes/PMPA Centro de Saúde Modelo foi um dos locais visitados pelo prefeito. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A vacinação de idosos ganhará reforço de mais três pontos de drive-thrus nos próximos dias. Em visita às unidades de saúde, na manhã desta quinta-feira (11), o prefeito Sebastião Melo anunciou uma parceria com Ministério Público, Internacional e Grêmio. A operação destes novos locais será definida ao longo do dia. As estruturas se somam às duas já existentes para atendimento em veículos e aos dez postos de saúde.

“A abertura de mais locais vai facilitar, descentralizar e agilizar a imunização dos idosos. A vacinação é o que há de mais importante neste momento”, diz o prefeito, que nesta manhã visitou as unidades Modelo, IAPI e Santa Marta. Melo acompanhou a aplicação de algumas doses e conversou com pacientes e funcionários da saúde. “O trabalho que a equipe está fazendo é excepcional, um atendimento humanizado e acolhedor”, observa.

Com a oferta de mais três locais de vacinação, a prefeitura espera reduzir o tempo de espera e evitar filas. O prefeito ainda fez um apelo à população idosa desta fase da imunização para que procure o serviço ao longo do dia.

Horários

Nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 8h às 17h. No estacionamento do Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), na rua Coronel Corte Real, 975, acontece entre 8h e 17h. O acesso dos veículos é pela rua Dário Pederneiras, com saída pela rua Corte Real.

No estacionamento do Hipermercado Big, na avenida Sertório, 6.600, o atendimento é das 8 às 17h, e conta com o apoio do Exército Brasileiro nos quatro estandes de vacinação.

Unidades de Saúde

US Camaquã

US São Carlos

US IAPI

US Morro Santana

Clínica da Família Álvaro Difini

US Moab Caldas

US Assis Brasil

US Santa Marta

US Modelo

US Santa Cecília

*Confira aqui os endereços.

Para receber a vacina é preciso portar um documento de identificação com CPF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre