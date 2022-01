Rio Grande do Sul Iemanjá receberá homenagens no Litoral Norte Gaúcho

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

As tradicionais festividades em homenagem à Iemanjá, realizadas no dia 2 de fevereiro, serão adaptadas por conta da pandemia Foto: Divulgação/PM Cidreira As tradicionais festividades em homenagem à Iemanjá, realizadas no dia 2 de fevereiro, serão adaptadas por conta da pandemia. (Foto: Divulgação/PM Cidreira) Foto: Divulgação/PM Cidreira

Mais uma vez, as tradicionais festividades em homenagem à Iemanjá, realizadas no dia 2 de fevereiro, serão adaptadas por conta da pandemia. Mesmo com a vacinação, o avanço da variante ômicron ainda impõe uma série de restrições. Por isso, novamente, a matriz africana se recolhe, mas não deixa de homenageara grande rainha do mar.

Dirigente espiritual da Sociedade Beneficente e Cultural Oxum e Oxalá, o babalorixá Ricardo de Oxum pontua que a avaliação dos sacerdotes das religiões de matriz africana é que, novamente, a sociedade está passando por um momento difícil que exige cuidados.

“Às vésperas das festividades de Iemanjá, o mundo é assombrado por uma nova variante. Os búzios indicam mais um momento de reclusão, que também pode ser interpretado como uma oportunidade de refletir sobre a relação do homem com a natureza”, afirma.

Neste sentido, Pai Ricardo destaca que, infelizmente, muitos fiéis ainda utilizam materiais não recicláveis durante as festividades de Iemanjá. Desta forma, durante a expressão de sua fé, alguns praticantes de religião acabam gerando efeitos negativos à natureza.

Recentemente, Pai Ricardo se tornou o responsável oficial pela elaboração da festa de Iemanjá, realizada em Tramandaí, no Litoral Norte. No local, o dirigente construiu uma filial para atendimento aos fiéis.

Como forma de não deixar uma data tão relevante passar em branco, o babalorixá decidiu organizar uma campanha de conscientização sobre a importância de prezar a natureza durante as festividades no município.

A ação prevê a distribuição de material informativo, como panfletos, sobre a importância de saudar a grande mãe Iemanjá de forma consciente e auxiliando na preservação do seu principal símbolo: o mar.

Além disso, também haverá a distribuição de frutas para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica que residem em Tramandaí. Ao todo, serão doadas 500 melancias, 500 bananas, 500 maçãs e 500 bergamotas.

