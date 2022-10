Brasil Igreja evangélica firma acordo para evitar processo por homofobia de pastor

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2022

Pregador pentecostal vociferou que “o Espírito Santo vai pegar os gays”. (Foto: EBC)

Depois de um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Caaporã (PB) afirmar em culto que “o Espírito Santo vai pegar os gays”, ele e a instituição firmaram acordo com o Ministério Público Estadual. O objetivo foi evitar processo judicial por homofobia.

“Tu é Coca ou Fanta! Hoje Jeová vai pegar as cocas e transformar em fanta. O espírito santo vai ‘pegar’ os gays: tu é macho, rapaz”, vociferou na ocasião o pregador pentescostal.

A Promotoria propôs o acerto, dentre outros motivos, porque o crime prevê pena mínima inferior a quatro anos em caso de condenação. Com isso, o pastor se comprometeu a pagar multa de um salário-mínimo, convertido em cestas básicas a famílias carentes. Que já foram distribuídas.

Igreja

Em relação a Igreja, o Ministério Público entrou em acordo por meio de termo de ajustamento de conduta (TAC), por meio do qual firmou compromisso de se retratar do discurso preconceituoso dentro de suas dependências. A determinação foi cumprida em postagem na página oficial do templo no Facebook.

A instituição pentecostal também se comprometeu a tomar as providências necessárias para evitar a repetição das manifestações homofóbicas em seus cultos. Por fim, ficou igualmente comprometida a destinar um salário-mínimo a um Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos da Paraíba, a título de danos morais coletivos.

