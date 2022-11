Rio Grande do Sul II Congresso Sul Empreendedor busca capacitar micro e pequenos empreendedores do Estado

18 de novembro de 2022

Reunindo diversas autoridades empresariais, a abertura do evento aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre. Foto: O Sul Foto: O Sul

Começou nesta sexta-feira (18), em Porto Alegre, o II Congresso Sul Empreendedor, com o objetivo de integrar e capacitar os microempreendedores individuais (MEIs) e proprietários de micro e pequenas empresas do estado. Segundo o Ministério do Trabalho, essas pequenas empresas representam mais de 53% dos trabalhos formais no Rio Grande do Sul.

Reunindo diversas autoridades do segmento, a abertura do evento aconteceu na Câmara Municipal de Porto Alegre, visando a criação de parcerias e novos negócios e o acesso a capacitações e conhecimentos práticos através de palestras e mesas de debate. Entre os resultados da primeira edição estão a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e a conquista do Simples Nacional. Contudo, para os especialistas, as maiores dificuldades dos empreendedores ainda estão relacionadas às questões tributárias.

“Espero que as nossas lutas repercutam em nível nacional e que se inicie um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, para que esses empreendedores possam se dedicar mais aos seus produtos e o resto seja simplificado, até mesmo com impostos diferenciados”, defendeu Gilberto Consoni, presidente da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul (Femicro-RS).

O Congresso Sul Empreendedor vai até o dia 19 de novembro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link.

