Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Ele foi preso por receptação e encaminhado à polícia judiciária federal. Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta sexta-feira (18), um receptador e recuperou uma caixa com encomendas roubadas de um veículo dos Correios. A ação ocorreu na BR 448.

A PRF recebeu uma informação da Polícia Federal sobre um roubo a um veículo de entregas dos Correios ocorrido na quinta-feira (17), em Porto Alegre, em que havia sido utilizado um Onix com placas de Alvorada no roubo, e passou a monitorar os veículos com as mesmas características.

Durante policiamento ostensivo na rodovia, os policiais visualizaram o veículo com as características informadas e o abordaram. O automóvel era conduzido por um homem de 27 anos, de Viamão.

Ao ser feita a revista no carro, os policiais encontraram uma caixa dos Correios no banco traseiro, e ao confrontarem os dados com os repassados pela empresa, constataram ser do mesmo lote que havia sido roubado no dia anterior.

Ele foi preso por receptação e encaminhado à polícia judiciária federal.

