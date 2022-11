Esporte No grupo D da Copa do Mundo, deve ter atual campeã França como dominante

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dinamarca, Tunísia e Austrália disputarão a outra vaga para oitavas Foto: Reprodução Dinamarca, Tunísia e Austrália disputarão a outra vaga para oitavas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com desfalques importantes, a atual campeã mundial chega na Copa do Mundo de 2022, possívelmente sendo mandante do seu grupo. Com isso, Dinamarca, Tunísia e Austrália devem disputar entre si a outra vaga da chave para oitavas de final da competição.

Os destaques da equipe comandada pelo ex-jogador Didier Deschamps são os atacantes Kylian Mbappé e Karim Benzema, além do goleiro e capitão Hugo Lloris.

A seleção francesa ocupa a quarta posição do ranking da Fifa. A equipe da França, quer chegar ao tricampeonato mundial no Catar. Em 2018, o título mais recente e em 1998, quando sediou a copa, também se sagrou campeã.

Desfalques da Seleção da França: os meio-campistas Paul Pogba e N’Golo Kanté.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte