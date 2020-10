Mundo Ilhas Salomão registram primeiro caso do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Desde que as Ilhas Salomão fecharam suas fronteiras, em março, mais de 400 estudantes ficaram bloqueados nas Filipinas, um país muito afetado pela epidemia Foto: Reprodução

As Ilhas Salomão anunciaram neste sábado (03) que perderam a batalha por se manter fora do alcance do novo coronavírus. Assim, agora há apenas nove pequenos países e territórios isolados sem ter registrado nenhum caso.

O primeiro-ministro Manasseh Sogavare declarou em um discurso televisionado que um estudante, vindo recentemente das Filipinas em um voo de repatriação trazendo 96 passageiros, testou positivo para a Covid-19.

“Me dói dizer que perdemos nosso status de país livre da Covid-19, apesar do nosso esforço coletivo para impedir que a pandemia chegasse ao nosso país”, afirmou. O primeiro-ministro incitou os 600.000 habitantes do arquipélago a manter a calma e explicou que foi ativado o rastreamento de contatos, assim como outras medidas para evitar a propagação do novo coronavírus e que não é necessário adotar um confinamento.

O estudante, que testou negativo três vezes nas Filipinas antes de embarcar, deu positivo em um exame de rotina ao chegar à capital, Honiara, e agora está em isolamento. Outros 18 estudantes que testaram positivo permaneceram em quarentena em Manila.

Desde que as Ilhas Salomão fecharam suas fronteiras, em março, mais de 400 estudantes ficaram bloqueados nas Filipinas, um país muito afetado pela epidemia. Sob a pressão dos pais, as autoridades das Ilhas Salomão organizaram a repatriação em três voos. O primeiro chegou na terça-feira (29).

Apesar deste primeiro teste positivo, Sogavare explicou que o governo repatriará os últimos estudantes. Só pequenos países insulares e alguns territórios não foram afetados pelo vírus: Kiribati, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.

