Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

Procissão de 2 de fevereiro reúne milhares de fiéis Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

A procissão terrestre de traslado da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, desde o Santuário dos Navegantes (Praça dos Navegantes) até o Santuário de Nossa Senhora do Rosário (rua Vigário José Inácio, 402), será neste domingo (19), em Porto Alegre. Às 7h, haverá uma missa e, às 8h, a saída em direção ao Centro Histórico.

O percurso de 10 quilômetros deverá ser acompanhado por dezenas de fiéis. A festa, que tem apoio da prefeitura, este ano terá como slogan: 150 anos, caminhando com Maria, Mãe da Esperança.

A imagem permanecerá no Santuário de Nossa Senhora do Rosário para a visitação diária dos devotos. No Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, acontece a novena preparatória durante nove dias – 24 janeiro a 1º fevereiro – em dois horários: 12h15 e 19h. Na Igreja do Rosário, serão realizadas quatro missas diárias durante a novena.

A festa em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes tem o seu ponto máximo no retorno no dia 2 de fevereiro. A missa de abertura será no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, às 7 horas, e logo após, às 8h, começa a procissão.

No Santuário dos Navegantes, a procissão será recebida, por volta das 10h30, pelo reitor e padre Carlos José Feeburg e demais membros do Clero da Arquidiocese de Porto Alegre. Na Praça dos Navegantes, ocorre a celebração ecumênica campal.

Haverá missas em honra a Nossa Senhora dos Navegantes ao longo do dia, iniciando às 7 horas e depois às 9h e às 11h. No turno da tarde, as celebrações religiosas serão às 13h, 15h, 17h e 19h.

Trânsito

A procissão será acompanhada pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) desde a saída até o fim do percurso. O início acontece na Praça dos Navegantes, passando pelas avenidas Sertório, Presidente Franklin Roosevelt, Farrapos, Voluntários da Pátria, e pela rua Vigário José Inácio, até a chegada ao Santuário Nossa Senhora do Rosário. Durante o trajeto, haverá bloqueios temporários de pista, com duração aproximada de 10 minutos, conforme a procissão for avançando.

