Mundo Imagem do ex-presidente Donald Trump com sangue no rosto torna mais provável sua vitória nas eleições de novembro

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Chance de Trump vencer Biden também aumentou nas bolsas de aposta após atentado na Pensilvânia. (Foto: Reprodução)

O presidente da consultoria política Eurasia, Ian Bremmer, afirmou que a imagem do expresidente Donald Trump com sangue no rosto é “icônica” e torna sua vitória mais provável nas eleições de novembro. “Essa imagem vai se transformar em peça muito importante de campanha”, disse Bremmer ao Estadão/Broadcast.

“Não há lugar numa democracia para a violência política, por mais fragilizada que ela esteja. O ideal é que a condenação seja feita de maneira bipartidária, no Congresso, na Câmara e no Senado. Não postando, comentando e tuitando individualmente, mas em uma sessão conjunta.”

Bremmer teme que a tentativa de assassinato seja um presságio para mais violência e instabilidade social, já que os EUA são o país com mais armas nas mãos de civis no mundo. “Os EUA têm mais disponibilidade de armas e violência do que qualquer país do G-7 ”,alertou.

Corroborando a sensação de Bremmer, as chances de Trump derrotar Biden dispararam ontem nas bolsas de apostas. Na plataforma PredictIt, especializada em eventos políticos, a probabilidade de vitória do republicano subiu para 66%, comparado aos 60% de antes do atentado. Já na Polymarket, o republicano aparece com 69% de chances, um salto de 9 pontos porcentuais em relação à véspera.

Segundo o analista, a imagem de Trump contrasta com a “vulnerabilidade” do presidente dos EUA, Joe Biden, de 81 anos, em razão de sua idade e aparência “frágil”. “A imagem de Trump é o oposto”, disse Bremmer, que citou a importância de republicanos e democratas condenarem atos de violência e acalmarem os eleitores.

Histórico

Nick Ferres, diretor de investimentos da Vantage Point Asset Management, também acredita que o caminho de Trump ficou mais fácil após o atentado. Ele cita a tentativa de assassinato de Ronald Reagan, em 1981, que fez a popularidade do então presidente americano crescer.

“Reagan subiu 22 pontos porcentuais nas pesquisas após sua tentativa de assassinato. É provável que agora a eleição termine com uma vitória esmagadora de Trump”, disse Ferres à agência Reuters.

Logo após o atentado, Trump ganhou o apoio importante de dois magnatas: do bilionário Bill Ackman, fundador da Pershing Square Capital, gestora que administra cerca de US$ 16 bilhões em ativos, e de Elon Musk, dono do X (ex-Twitter) e da Tesla. Ambos anunciaram publicamente o apoio à candidatura do republicano à Casa Branca.

“Apoio totalmente Trump e espero que ele se recupere rápido”, escreveu Musk no X. “Vou apoiar formalmente o ex-presidente”, afirmou Ackman. “Garanto a vocês que tomei essa decisão de forma cuidadosa, racional e com base no maior número possível de dados empíricos.”

Imagem do ex-presidente Donald Trump com sangue no rosto torna mais provável sua vitória nas eleições de novembro

2024-07-15