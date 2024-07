Mundo Donald Trump explica porque pediu para pegar os sapatos logo após atentado

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Ex-presidente dos Estados Unidos levou um tiro de raspão na orelha durante um comício na Pensilvânia. (Foto: Reprodução)

Dias após sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, o candidato às eleições americanas e ex-presidente Donald Trump deu sua primeira entrevista a caminho da convenção republicana nessa segunda-feira (15).

“Eu deveria estar morto”, disse aos repórteres do The Washington Examiner e do New York Post. “O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso, ele chamou de milagre.”

O candidato presidencial republicano discursava para seus eleitores quando os disparos foram feitos. Trump foi atingido de raspão na orelha direita. Na sequência, ele foi escoltado por seguranças e retirado do palco. O ex-presidente recebeu no mesmo dia alta e deixou o centro médico que o atendeu.

Um vídeo do atentado contra o ex-presidente mostra Trump ensanguentado erguido pelos agentes e repetindo cinco vezes: “Deixa eu pegar meus sapatos”. Por fim, o ex-presidente americano ergue os punhos em direção à multidão, é retirado do local e levado até o carro.

Durante a entrevista, Trump ainda explicou por que pediu para pegar os sapatos logo após o ataque. “Os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram, e eles estavam apertados”.

A motivação do atirador que tentou assassinar Donald Trump ainda é desconhecida. Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. O FBI disse acreditar que Crooks, que tinha materiais para fabricação de bombas no carro que dirigiu até o comício, agiu sozinho.

Um homem de 50 anos que assistia ao comício foi morto ao ser atingido pelos disparos. Outros dois homens, de 57 e 72 anos, ficaram gravemente feridos.

Confirmação

Trump foi proclamado nessa segunda o candidato oficial pelo Partido Republicano para concorrer à Casa Branca, em novembro. O anúncio ocorreu durante o primeiro dia da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, momentos após o magnata anunciar o senador por Ohio, J.D Vance como sua escolha para vice-presidente. A expectativa é de que Trump discurse nesta quinta (18) sua primeira aparição pública desde o ataque.

A confirmação dessa segunda encerra a etapa das primárias e opera mais como uma formalidade, sem mistérios ou novidades: o magnata já era o provável candidato republicano há meses após conquistar o “número mágico”, isto é, a maioria dos delegados em 12 de março.

Em Washington, Trump garantiu os 1.215 delegados necessários para a indicação do partido. No mesmo dia, seu rival e atual presidente dos EUA, Joe Biden, também garantiu os delegados necessários para buscar a reeleição. A princípio, Biden será confirmado em agosto, para quando está marcada a convenção democrata.

