Economia Imobiliária lança Assembleia Digital para condomínios

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Foto: Divulgação

Entre as inúmeras atividades afetadas pela pandemia do coronavírus, estão as assembleias de condomínios. A Auxiliadora Predial buscou adaptar-se rapidamente ao novo cenário e, especificamente, a essa necessidade disponibilizando a Assembleia Digital.

Trata-se de uma plataforma on-line que permite aos síndicos da Auxiliadora realizarem as tradicionais reuniões de condomínio de forma segura em um ambiente virtual.

A ferramenta possibilita cadastrar novas assembleias em seus respectivos condomínios, criando pautas variadas com opção de contabilizar voto único ou de múltipla escolha. Exemplos: construção de um muro, sim ou não. Ou prioridades de investimento para o ano com várias opções. Data, horários e duração do período de votação também podem ser estipulados.

Para Roger Silva, diretor de Condomínios, “a nova funcionalidade surgiu dentro das necessidades do “novo normal” da Auxiliadora, ratificando sua premissa de estar ao lado dos clientes para simplificar, conectar e cuidar”.

A Assembleia Digital da Auxiliadora Predial conta com tutorial didático, além de suporte especializado. O novo produto pode ser acessado através do portal da empresa ou pelo aplicativo Auxiliadora Digital, disponível nas lojas App Store ou Google Play.

