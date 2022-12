Rio Grande do Sul Impasse gerado por eleição na Uergs continua na pauta de comissão da Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidato derrotado questiona a Justiça o resultado do pleito. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Continua em pauta na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa o impasse gerado pela eleição de reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), realizada em agosto.

A reunião do colegiado nesta terça-feira (6) contou a participação do ex-reitor Leonado Alvim Beroldt, que disputou o pleito e questiona o resultado na Justiça. “Ingressamos na Justiça para que o edital seja cumprido”, argumentou.

Na reunião da semana passada, a comissão havia recebido o professor Luciano Andreatta, que pediu apoio dos deputados para “garantir a autonomia universitária e o respeito ao resultado do pleito”.

A chapa que ele encabeçou recebeu o maior número de votos e foi proclamada vencedora. Mas o grupo liderado pelo ex-reitor ingressou na Justiça, pleiteando a aplicação de um fator de ajuste nos votos apurados, a fim de evitar que “o voto do eleitor de um determinado segmento do colégio eleitoral equivalesse a 100 votos de outro”.

Isso seria possível, pois o colégio eleitoral da Universidade Estadual é formado por um terço de docentes, um terço de discentes e um terço de técnicos.

Alvim explicou aos parlamentares que o fator de ajuste é uma espécie de média ponderada, prevista no regimento geral da Universidade e reproduzida no edital da eleição. Ele revelou, ainda, que no dia 14 de novembro a Justiça concedeu sentença favorável à aplicação do fator, mas que o processo está em fase de recurso.

Deputados se manifestam

A deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que convidou os representantes das duas chapas para comparecer ao colegiado, afirmou que o mais importante é garantir que a Uergs não seja paralisada por uma indefinição jurídica e o impasse seja resolvido o mais rápido possível.

Na mesma linha, sua colega Sofia Cavedon (PT) defendeu a autonomia universitária e a superação de eventuais rusgas para evitar o enfraquecimento da instituição pública de ensino.

Também participaram Silvana Covatti (PP), Kelly Moraes (PL), Juvir Costella (MDB), Gaúcho da Geral (PSD), Issur Koch (PP) e Fábio Ostermann (Novo), além do presidente do colegiado, Beto Fantinel (MDB).

Edital de eleições regionais

Também nesta terça-feira, foi publicado o edital com o resultado da eleição de cinco das sete direções regionais da Uergs – campi 1, 2, 5, 6 e 7 da Uergs. A apuração nas áreas 3 e 4 foi realizada na tarde de segunda-feira (5) e apenas o o resultado parcial havia sido divulgado no site uergs.br até a noite.

– Campus Regional 1: Ana Lúcia Kern.

– Campus Regional 2: Rodrigo Koch.

– Campus Regional 3 (parcial): Samba Sané.

– Campus Regional 4 (parcial): Robson Evaldo Gehlen Bohrer.

– Campus Regional 5: José Antônio Kroeff Schmitz.

– Campus Regional 6: João Carlos Coelho Junior.

– Campus Regional 7: Rafaela Biehl Printes.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul