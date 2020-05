Flávio Pereira Impedido de assumir, Ramagem reabriria investigação da tentativa de assassinato de Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 2 de Maio de 2020

Atentado a Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. (Foto: Reprodução de vídeo).

Com informações da área de inteligência do governo indicando a possibilidade de uma sucessão de falhas que teriam ocorrido na investigação conduzida pela Polícia Federal, no inquérito da tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro, o Delegado Federal da classe especial Alexandre Ramagem, impedido de tomar posse, provavelmente mandaria reabrir o caso.

Frederick Wasseff: “não existe matador solitário”

O advogado Frederick Wassef, que representa Jair Bolsonaro no caso, afirmou que a Polícia Federal “falhou na investigação da facada sofrida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro”. Em entrevista à rede CNN, Wassef disse que “essa história de que Adélio Bispo é maluco e um matador solitário, é piada de mau gosto. Uma profunda e séria investigação vai demonstrar que isso é um conto de fadas”.

“Mandaram assassinar o presidente”

O advogado de Jair Bolsonaro revela com base no que analisou que Adélio Bispo é “assassino profissional” e afirma: “mandaram assassinar o presidente”. Para ele, “fosse nos EUA um atentado contra a vida do presidente dos EUA, o FBI teria agido como aqui agiram nossas forças públicas? Qual foi o empenho real dentro de uma investigação? Quais foram as diligências? Foi trabalhado o mesmo empenho? Houve uma inércia do poder público”.

Senador quer ouvir ex-deputado Jean Wyllys

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) protocolou há uma semana, um pedido no Senado Federal para que o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL), que renunciou ao mandato e foi residir no exterior, preste esclarecimentos sobre seu possível envolvimento na tentativa de homicídio contra o presidente Jair Bolsonaro.

Desdobramentos

O tema “investigação de Adélio Bispo”, sem dúvida, ainda terá desdobramentos.

Desespero de comerciantes na capital gaúcha

O adiamento por mais 30 dias para a reabertura plena de bares e restaurantes na capital gaúcha, e de empresas instaladas em shoppings, decidido pelo prefeito Marchezan Júnior na madrugada desta sexta-feira, deverá elevar o desemprego no setor, que já alcança 30%. Dezenas de estabelecimentos encerraram atividades em definitivo.

Ao lado da capital, Canoas reabre

Ao lado de Porto Alegre, o prefeito Luiz Carlos Busato, do município de Canoas (cerca de 400 mil habitantes), mandou reabrir, com as cautelas recomendadas, todo o comércio, bares, restaurantes, lancherias, pubs e academias.

