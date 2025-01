Política Impedido de sair do Brasil por restrições judiciais, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi homenageado na capital dos Estados Unidos por deputado

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o vereador de Belo Horizonte Vile (PL) segurando uma faixa de apoio ao ex-presidente Bolsonaro em Washington. Foto: Reprodução/Instagram O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o vereador de Belo Horizonte Vile (PL) segurando uma faixa de apoio ao ex-presidente Bolsonaro em Washington. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O deputado estadual Bruno Engler (PL) e o vereador de Belo Horizonte Vile Santos (PL) estiveram em Washington nessa segunda-feira (20) para a posse do 47º presidente dos EUA, Donald Trump, e apareceram segurando um cartaz em apoio ao ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL).

A faixa traz a frase, em inglês, “we’re back” – “nós voltamos”, em tradução livre – junto a uma imagem de Trump e “nós voltaremos”, em português, ao lado de uma imagem de Bolsonaro. O registro foi publicado nas redes sociais.

Vile foi assessor de Bruno Engler e se candidatou, no ano passado, para uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na mesma eleição, Engler foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, mas ficou em segundo lugar na disputa, perdendo para o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Também nas redes sociais, Vile publicou uma foto com o blogueiro Allan dos Santos com a frase “xupa Xandão”, em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Allan dos Santos teve prisão decretada pelo Supremo em outubro de 2021 no âmbito do inquérito das fake news e das milícias digitais.

Fuga

Bolsonaro voltou a atacar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que reteve o seu passaporte. Em entrevista nesta segunda-feira, dia da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, o antigo chefe do Executivo afirmou que “poderia fugir” do Brasil agora, caso quisesse.

Bolsonaro está com o passaporte apreendido desde fevereiro, por determinação de Moraes, devido à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Ele foi indiciado nesse caso em novembro, mas nega as acusações.

O ex-presidente diz ter sido chamado para a posse de Trump a partir de um convite encaminhado por e-mail. Impedido de viajar para os Estados Unidos, ele foi representado pela esposa, Michelle, e pelo filho Eduardo, além de um grupo de até 30 parlamentares brasileiros aliados.

No domingo, a ex-primeira-dama fez uma videochamada com o marido durante um jantar à luz de velas organizado para convidados de Trump, em Washington. O momento foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais por Eduardo. “Essa maldade vai acabar, podem anotar”, escreveu o deputado na legenda do post.

