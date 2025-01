Política Indiciado pela Polícia Federal, neto de ex-presidente do Regime Militar participa de encontro com bolsonaristas nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Paulo Figueiredo (de óculos e cachecol) posou para fotos ao lado de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Jorge Seif.

cPaulo Figueiredo, neto de João Figueiredo, o último presidente do Regime Militar, reuniu-se com parlamentares bolsonaristas que viajaram aos Estados Unidos para acompanhar a posse de Donald Trump.

Figueiredo é um dos indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe. Segundo a investigação, ele colaborava com os militares vazando documentos com intuito de pressionar o Alto Comando do Exército a aderir ao golpe.

De acordo com o relatório da PF, um dos motivos pelos quais o influenciador fora o escolhido para a função se deve ao fato de ele ter grande penetração no meio militar, por ser neto de quem é.

Nos Estados Unidos, Figueiredo posou para fotos ao lado de Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Jorge Seif. Além dele, o foragido Allan dos Santos também esteve com políticos brasileiros.

A propósito, de acordo com o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim, “o neto do ex-ditador foi condenado em dezembro pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a pagar multas no montante de R$ 102 milhões por ‘operações fraudulentas’ relacionadas com o… Trump Hotel, projeto luxuoso que começou a ser tocado pela empresa LSH Barra, da qual ele foi presidente”.

Figueiredo se associou a Trump em 2013 para trazer ao Brasil a marca hoteleira, mas a construção do empreendimento foi impregnada pelas descobertas da Operação Circus Maximus, de 2019, referentes ao pagamento de propinas a diretores e ex-diretores do Banco de Brasília, o BRB, em troca de investimentos no hotel.

O rolo envolveu, segundo a PF apurou, cerca de R$ 40 milhões pagos aos representantes do BRB para que dinheiro de fundos de pensão e de órgãos públicos, todos administrados pelo banco, fossem investidos em projetos sem análise técnica. Entre eles, estava o Trump Hotel. O prejuízo foi calculado em R$ 400 milhões aos cofres públicos. Figueiredo foi alvo de uma ordem de prisão.

Aos diretores da CVM, a defesa de Figueiredo afirmou, antes do julgamento, que o processo contra ele continha nulidades. Entre elas, a falta de uma citação adequada para que ele pudesse se defender e também os depoimentos de uma delação sem o devido direito de resposta. A argumentação foi acolhida. Ainda cabe recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).

A defesa de Paulo Figueiredo enviou nota em que afirma ter levantado “questão de ordem, pois seu cliente nunca foi citado regularmente” pela CVM para que se defendesse no processo. O texto também diz que só “depois de quase quatro anos, após levantada a nulidade, o relator (João Accioly) argumenta que encontraram a citação”. Essa citação, no entanto, segundo a defesa, seria “um print da devolução do envelope do aviso de recebimento sem cumprimento”. Por fim, é dito que “as nulidades serão provadas nos recursos cabíveis” e que Paulo Figueiredo “não teve o direito de defesa respeitado pelos julgadores”.

(As informações são do jornal O Globo)

