Leandro Mazzini Império sobre rodas

Por Leandro Mazzini | 16 de fevereiro de 2021

A Itapemirim, maior empresa de ônibus de viagens interestaduais do País, entrou em rotas judiciais que colocaram em colisão a família do fundador Camilo Cola e o novo presidente do grupo. (Foto: Reprodução)

A Itapemirim, maior empresa de ônibus de viagens interestaduais do País, entrou em rotas judiciais que colocaram em colisão a família do fundador Camilo Cola e o novo presidente do grupo, Sidnei Piva de Jesus – que adquiriu a empresa a preço simbólico num processo de recuperação judicial. O caso já chegou à Polícia de São Paulo, que investiga manipulação de contratos, não cumprimento de cláusulas, retiradas de altos valores dos caixas, desvio de finalidades do acordo e falsidade ideológica por parte de Piva, denunciado pelos herdeiros de Cola, que pretendem retomar a empresa. Piva já indicou que pretende retomar a companhia aérea da marca (que atuou no transporte de cargas com Boeings). Já a família do fundador avisa que é balela.

Derrapagem

Todos os novos administradores da Itapemirim estão na mira da Justiça e da Polícia, enquanto Piva processa os Cola por denunciação caluniosa. Procurada pela Coluna, a assessoria da Itapemirim não respondeu.

Fogo…

São do deputado federal Aécio Neves as digitais nos dedos do governador gaúcho Eduardo Leite como pré-candidato do PSDB ao Planalto.

…no ninho

Aécio patrocina, muito discretamente, um movimento dentro do PSDB para neutralizar a ambição política do governador paulista João Dória Jr. Seu preposto nas articulações pró-Leite é o deputado federal Paulinho Abi-Ackel (PSDB-MG).

Trabalhou quieto

O novo líder do PT na Câmara, o deputado federal Reginaldo Lopes (MG) pode ser desconhecido das vitrines na imprensa, mas bem reconhecido no PT e no Congresso com trânsito suprapartidario. É daqueles que viaja por até cinco cidades do Estado nos fins de semanas de carro, canoa ou monomotor, para visitar bases.

SP x Minas

Lopes está entre os federais mais votados de Minas Gerais há três eleições, e foi cotado pela então presidente Dilma Rousseff para ser ministro da Educação – mas rifado pela ala paulista do partido.

Al mare

Moradores do Flamengo e Botafogo, no Rio de Janeiro, não tiveram paz na tarde e noite de sábado. Um barco com som alto e aglomeração de passageiros, ancorado na praia do Flamengo – apontado por moradores chamado de ARK – promoveu festa agitada. Os passageiros chegavam de lanchas vindas principalmente da Urca.

Contra a vacina

Um fato curioso acontece na Amazônia e na Bahia. Índios estão evitando tomar a vacina da China contra o Covid-19, por medo e falta de informação. Em Porto Seguro, em especial, por causa de fake news. Num vídeo que viralizou nas redes sociais e pelo whatsapp, uma médica bolsonarista faz um alerta descabido e desnecessário sobre um perigo de a dose fazer mal ou matar.

MERCADO

Malha, povo!

Levantamento do portal de vendas OLX aponta a alta no interesse por itens esportivos em 2020: houve um crescimento de 42% na procura e aumento de 43% nas vendas desses produtos em comparação ao ano anterior.

Raios x infantil

Relatório da Visão Mundial revela que menos de US$ 2 bilhões foram investidos em causas relacionadas à eliminação da violência contra as crianças, e que apenas US$ 511 milhões (menos de US$ 1 por criança) foram alocados para projetos contra o crime.

ESPLANADEIRA

# Brazil Conference at Harvard & MIT acontece pela 1º vez no Brasil, com transmissão online do Rio de Janeiro, entre os dias 11 a 17 de abril.

# Rede Louvre Hotels Group – Brazil se associa à Câmara de Comércio e Turismo LGBT.

# Eduardo Shuldiener é o novo Head de Negócios da Brasil Brokers Niterói.

# Visão Mundial faz doação de 9.300 kits de desinfecção e 1.000 totens de álcool em gel aos comerciantes do Amazonas.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br.

