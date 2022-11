Brasil Implementar o novo Enem será um desafio para o próximo governo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de que o novo modelo do Enem seja aplicado a partir de 2024 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A previsão é de que o novo modelo do Enem seja aplicado a partir de 2024. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) passará por mudanças nos próximos anos. O exame á que ser adequado ao novo ensino médio, que reformou o currículo dessa etapa de ensino. A previsão é de que o novo modelo do Enem – um desafio para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – seja aplicado a partir de 2024.

“Nós temos uma mudança tão grande se aproximando, e a escola precisa saber, sem sombra de dúvida, exatamente o que vai ser exigido dos seus estudantes. Isso é muito urgente. Isso é um tema que tem que ser tratado logo no início da nova gestão. Existem diferentes soluções, mas não temos solução que seja aceita por todos os atores desse debate”, disse o ex-presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, Chico Soares.

Em março, o MEC (Ministério da Educação) divulgou as principais mudanças que deverão ocorrer no Enem a partir de 2024. O exame passará a uma primeira prova voltada para conhecimentos previstos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), redação e uma voltada para a formação específica que os estudantes receberão no ensino médio.

As alterações estão previstas em parecer do CNE (Conselho Nacional de Educação) e foram discutidas também com vários órgãos, como o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação).

Para Soares, essa é uma oportunidade de o País revisar o que é ou não necessário para o aprendizado nas escolas. “O Enem pauta o ensino médio. Se o Enem pautar bem, o nosso estudante vai estudar e aprender coisas que são mais relevantes para a vida dele”, explicou.

Novo ensino médio

O novo ensino médio começou a ser aplicado neste ano em todo o Brasil. Nos novos currículos escolares, parte das aulas é comum a todos os estudantes do País e direcionada pela BNCC.

Na outra parte da formação, os próprios estudantes podem escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado. As opções permitem ênfase em áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico. A oferta de itinerários depende da capacidade das redes de ensino e das escolas brasileiras.

Provas do Enem

No primeiro dia de provas do Enem, a ideia é que as questões sejam interdisciplinares, ou seja, abordem mais de uma área de conhecimento, e o principal foco seja em português e matemática. A prova de inglês também será integrada às demais áreas.

Já a etapa do exame será voltada para a formação específica que os estudantes receberão no ensino médio. De acordo com o MEC, na hora da inscrição, os candidatos poderão escolher entre responder questões de linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas; matemática, ciências da natureza e suas tecnologias; matemática, ciências humanas e sociais aplicadas; ou ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil