Por Marcelo Warth | 28 de novembro de 2022

PRF encontrou 650 quilos de peixe transportados sem refrigeração em uma caminhonete em Rio Pardo Foto: PRF/Divulgação PRF encontrou 650 quilos de peixe transportados sem refrigeração em uma caminhonete em Rio Pardo. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na noite de (27), mais de 650 quilos de peixe que eram transportados sem refrigeração, em péssimas condições de higiene e sem qualquer documentação de origem na BR-471, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo.

Durante operação de combate à criminalidade na rodovia, os policiais abordaram uma caminhonete com placas de Lajeado, no Vale do Taquari. De imediato, os agentes sentiram um forte cheiro de peixe e, ao olharem a caçamba do veículo, encontraram o pescado.

O motorista, de 49 anos, natural de Santa Clara do Sul, também no Vale do Taquari, já havia sido flagrado outras duas vezes pela PRF cometendo o mesmo crime. O homem foi preso.

