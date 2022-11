Rio Grande do Sul Tráfego em acesso à RSC-453, em Caxias do Sul, será liberado a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trecho é importante ligação entre Flores da Cunha, Antônio Prado e Ipê a Caxias do Sul, além de quem segue para a capital. Foto: Raphael Nunes/EGR Trecho é importante ligação entre Flores da Cunha, Antônio Prado e Ipê a Caxias do Sul, além de quem segue para a capital. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou, nesta quinta-feira (24), a execução da sinalização horizontal no trecho de 668 metros da alça de acesso à RSC-453, em Caxias do Sul. Estão sendo pintadas com tinta refletiva, nas cores amarela e branca, faixas e marcas para organizar, orientar e controlar o fluxo dos veículos e pedestres na via.

Com a conclusão, na última semana, da sinalização vertical, que é composta de placas, e o avanço da sinalização horizontal, o tráfego no local será permitido a partir de segunda-feira (28).

Com 668 metros de extensão, a obra tem investimento de R$ 1,5 milhão. O trecho é uma importante ligação entre os municípios de Flores da Cunha, Antônio Prado e Ipê a Caxias do Sul e, também, para quem segue viagem para Farroupilha, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul