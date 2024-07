Economia Imposto de Renda 2024: saiba quando a consulta ao 3º lote de restituição deve ser liberada

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

Terceiro lote começa a ser pago no fim de julho. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A liberação da consulta do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024 deve acontecer a partir do dia 24 de julho, uma semana antes do pagamento previsto no dia 31 de julho, segundo informações da Receita Federal. Ao todo, serão cinco lotes liberados até setembro.

A partir desta data, a consulta dos valores da restituição poderá ser realizada no aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para download em aparelhos Android e iOS ou pelo site da Receita Federal. É necessário preencher os dados com CPF e data de nascimento.

Se o contribuinte for contemplado no terceiro lote, será informado. O benefício é depositado na conta bancária informada na declaração. Caso não esteja elegível para o próximo lote, o contribuinte será avisado pelo sistema que a restituição segue na fila para pagamento.

As restituições são pagas conforme uma lista de prioridade. Veja a lista de prioridades:

* contribuintes acima de 80 anos;

* acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

* maior fonte de renda seja o magistério;

* residentes no Estado do Rio Grande do Sul

* quem fez a declaração pré-preenchida ou indicou Pix para restituição;

* demais contribuintes.

RS

Segundo a Receita Federal, os moradores do Rio Grande do Sul podem continuar a enviar suas declarações do Imposto de Renda até o fim do mês de agosto. Devido ao momento que o Estado passa por conta do desastre climático em maio, as declarações não serão consideradas em atraso e não terão multas.

— Próximos pagamentos de lotes da restituição do IR 2024:

* 3º lote – 31 de julho

* 4º lote – 30 de agosto

* 5º lote – 30 de setembro.

Lotes residuais

O calendário da Receita considera, também, o pagamento de lotes residuais, destinados a contribuintes que caíram na malha fina na declaração do IR do ano passado e que conseguiram regularizar as pendências com o Fisco.

— Veja as datas:

* 1º lote – 31 de outubro

* 2º lote – 29 de novembro

* 3º lote – 31 de dezembro

* 4º lote – 31 de janeiro de 2025

* 5º lote – 28 de fevereiro de 2025.

Consulta

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações.

A Receita disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Malha fina

Ao realizar a consulta, o contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Ao fazer o login, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Na aba “Processamento”, escolha o item “Pendências de Malha”. Lá, você poderá verificar se sua declaração está na malha fina e verificar qual o motivo pelo qual ela foi retida.

Para acessar o extrato do IR, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

