Por Flavio Pereira | 14 de janeiro de 2023

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A isenção dos impostos federais (Pis, Cofins e Cide) sobre combustíveis, inclusive importados, será reavaliada até o final de março, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida, autorizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi prorrogada por Medida Provisória válida até 31 de março. Segundo cálculo do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço da gasolina poderia subir R$ 0,69; o do diesel, R$ 0,33; e o do etanol, R$ 0,26, com o fim da desoneração federal.

Para atender primeira-dama, Lula pode reformar Palácio da Alvorada sem licitação.

O presidente Lula (PT) poderá autorizar uma reforma no Palácio da Alvorada sem licitação, fazendo a contratação emergencial dos serviços. A medida poderá ser autorizada, depois que a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, “denunciou” os “estragos” deixados no Palácio do Alvorada pelo governo anterior. Os “estragos” apontados pela exigente primeira dama seriam a ponta de uma mesa lascada, um pequeno rasgo no revestimento de couro de uma poltrona, além de tapetes com sinais de desgaste, tacos de madeira perto da saída para a área externa desgastados e infiltração no teto de gesso.

CPI para apurar conduta do ministro Flavio Dino

O deputado federal Evair Vieira Melo (PP-ES) está coletando assinaturas em requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as supostas responsabilidades do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelos atos de vandalismo ocorridos no último domingo, 8, em Brasília.

Políticos eleitos devem R$ 2 bilhões à União

Um levantamento realizado pelo portal Poder360 revela que pelo menos 467 políticos eleitos no pleito de 2022 estão devendo cerca de R$ 2 bilhões para a União. Os débitos estão relacionados a empresas ligadas aos políticos ou com dívidas do Imposto de Renda. O levantamento reúne deputados federais, estaduais, distritais, senadores, governadores e vice-governadores. O maior devedor é o deputado estadual Antônio Pereira (PSB-MA).

Gabriel Souza na Coordenação Estratégica

Eduardo Leite chegou a cogitar a criação de uma secretaria para o vice-governador Gabriel Souza (MDB), segundo fontes próximas ao governador gaúcho. Mas, para sinalizar a relevância do papel do vice, optou pela criação do Gabinete de Projetos Especiais. O órgão, que ficará sob a coordenação do vice-governador Gabriel Souza, começa com atenção a seis projetos e programas estratégicos: South Summit, Qualificação de Professores, Primeira Infância, Jovem Aprendiz, Todo Jovem na Escola e Operação RS Verão Total.

O La Niña está indo embora

Em meio a uma severa estiagem, que já levou no Rio Grande do Sul quase 60 prefeitos a decretarem situação de emergência em seus municípios, surge uma boa notícia no horizonte. O fenômeno La Niña deverá dar uma trégua e, segundo relatório do Instituto Nacional de Meteorologia ao Ministério da Agricultura, os próximos três meses serão de aumento da umidade, em especial no Sul. A informação já anima os produtores para uma boa safra de grãos 2023/2024.

Medidas antipáticas à vista

O governo do Estado vai precisar da sua base na Assembleia Legislativa para aprovar uma medida com enorme potencial de desgaste politico. Para reduzir o deficit do IPE Saúde, a solução em estudo prevê o aumento no valor das contribuições e a cobrança dos dependentes. Para garantir aprovação, esta será uma das primeiras medidas a serem levadas ao legislativo, no início da próxima legislatura.

Eleição da nova mesa dia 31

A Assembleia Legislativa já está distribuindo os convites oficiais para a solenidade de eleição e posse da nova mesa diretora, no dia 31, às 14 horas. Pelo acordo entre as bancadas, será apresentada chapa única.

De olho nas duas vagas ao Senado

A eleição de 2026 ainda está distante, mas já despontam alguns nomes para a disputa das duas cadeiras ao Senado. No PP, Luis Carlos Heinze tem a preferência para disputar a reeleição, mas surge também o nome do deputado federal Pedro Westphalen. No Republicanos, o deputado federal Tenente-Coronel Zucco. E, no PL, o nome do ex-candidato ao governo, Onyx Lorenzoni. No MDB, a especulação se concentra no ex-governador José Ivo Sartori.

