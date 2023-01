Bruno Laux Interferência militar

Por Bruno Laux | 14 de janeiro de 2023

O governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o Exército teria impedido o governo do DF de remover o acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao QG em Brasília, no final do ano passado. A data para remoção pacífica havia sido definida anteriormente, no entanto ao ter sua execução iniciada, foi interrompida por ordem do comando do Exército.

Sem relação

O ministro federal da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que até o momento não há evidências que levem à investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao documento inconstitucional encontrado na casa do ex-ministro federal da Justiça, Anderson Torres.

Extradição

Dino declarou que caso Anderson Torres não se entregar à Justiça brasileira até a próxima segunda-feira, irá solicitar sua extradição dos Estados Unidos, local para onde o ex-ministro viajou no início do mês.

Investigado

A Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que trata dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília. Em justificativa, a PGR aponta ataques à urnas eleitorais, ao Congresso e ao STF, que teriam sido realizados pelo ex-presidente.

Alteração de status

Após treze dias mantendo o título de “presidente da República” em suas contas nas redes sociais, Bolsonaro alterou sua biografia nos perfis para “38º Presidente da República Federativa do Brasil”.

Representação criminal

Foi entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, uma representação criminal contra 38 pessoas que foram presas após os atos antidemocráticos. O documento foi apresentado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que afirma desejar agilidade e empenho no andamento das denúncias, assim como a punição de natureza penal dos envolvidos.

Inquérito

Foi aberto um inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes contra o governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, e o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. A investigação ocorre a pedido da Procuradoria-Geral da República, a qual busca averiguar condutas dos investigados relacionadas às invasões ocorridas recentemente em Brasília.

Gaúchos no DF

Há ao menos 15 pessoas e duas empresas do Rio Grande do Sul incluídas entre os presos e acusados de financiarem os atos ocorridos no DF. A Secretaria de Segurança Pública do estado segue colaborando na identificação de participantes gaúchos envolvidos nas invasões.

Agradecimento

Os funcionários responsáveis pela limpeza e organização do Palácio do Planalto após as invasões ocorridas no último domingo, foram reunidos pelo presidente Lula, o qual agradeceu o empenho e esforço de todos na reestruturação do local.

Reversão

O Governo Federal decidiu suspender o processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, sediado em Porto Alegre. A informação do mantimento da única fábrica nacional de semicondutores, foi comunicada pela ministra federal da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, em reunião com o vice-governador do RS, Gabriel Souza.

Nomeado

Fabrício Guazelli Pruchin foi anunciado pelo governador Eduardo Leite como novo secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária. De acordo com Leite, o advogado assume a pasta com o objetivo de reforçar o programa habitacional do governo, com atenção especial aos investimentos na criação e regularização de moradias.

Vacinas vencidas

A Secretaria de Saúde do RS teve de enviar para descarte mais de 500 mil vacinas contra a COVID-19 em função da proximidade do fim da data de validade dos produtos. As doses foram recolhidas pelo Ministério da Saúde e já haviam passado por um processo de revalidação no ano passado.

Agricultura familiar

Estabelecendo ações de fortalecimento à agricultura familiar e reforçando políticas de enfrentamento à estiagem, o Secretário de Desenvolvimento Rural do RS, Ronaldo Santini, esteve em reunião com prefeitos de municípios da zona sul do estado.

Formação

Mais de 750 sargentos devem ser formados pela Brigada Militar neste sábado. As solenidades de formatura ocorrem simultaneamente em várias cidades do estado, contando com a presença do governador Eduardo Leite no ato que ocorre na Academia de Polícia Militar da BM em Porto Alegre.

Ações afirmativas

Aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário da UFRGS, foi realizada a implementação de ações afirmativas nos Programas de Pós-Graduação da universidade, garantindo 30% das vagas em cursos da modalidade para grupos discriminados.

Prevenção

Para tratar sobre o risco de incêndio em comunidades e capacitar seus servidores para realizar eventuais atendimentos em situação de emergência, a prefeitura de Porto Alegre promoveu um encontro em parceria com o Corpo de Bombeiros e o Grupo Equatorial.

Mudanças

Durante a primeira reunião com o secretariado da prefeitura de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo anunciou a tomada de comando do deputado estadual Tiago Simon (MDB) na Fundação de Assistência Social e Cidadania, ficando no lugar de André Flores Coronel.

Mudanças II

Melo anunciou também Richard dos Santos Dias como secretário-adjunto de Administração e Patrimônio Público, deixando assim a Secretaria Municipal da Saúde, a qual passa a ter como secretário-adjunto o procurador concursado do município, César Emílio Sulzbach.

Estratégia

De acordo com o prefeito, as modificações realizadas no secretariado não ocorrem por falta de competência dos servidores que deixam as pastas, mas sim em função de mudanças que acontecem por razões de política e gestão.

