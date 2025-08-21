Política Imprensa internacional repercute suposto plano de Bolsonaro de pedir asilo político à Argentina

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Bolsonaro avaliou pedir asilo político a seu aliado Milei na Argentina, segundo a polícia do Brasil", diz o título da matéria do El País Foto: Reprodução "Bolsonaro avaliou pedir asilo político a seu aliado Milei na Argentina, segundo a polícia do Brasil", diz o título da matéria do El País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A imprensa internacional repercutiu a informação divulgada pela PF (Polícia Federal) de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha um rascunho de pedido de asilo político na Argentina.

Na quarta-feira (20), a PF indiciou Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal, por suspeita de coação no curso do processo, devido a intimidações a autoridades responsáveis pela ação penal da tentativa de golpe de Estado.

A PF encontrou no smartphone de Bolsonaro um arquivo editável sem data e assinatura em que é pedido asilo político em regime de urgência à Argentina.

Segundo a PF, o teor do documento revela que Bolsonaro, desde fevereiro de 2024, planejou atos para fugir do Brasil, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal.

O governo da Argentina afirmou que não recebeu pedido de asilo de Bolsonaro.

Confira a repercussão do caso na imprensa internacional:

“Jair Bolsonaro planejou pedir asilo na Argentina, diz a polícia brasileira”, informou o jornal norte-americano The New York Times. “A polícia disse ter encontrado um pedido de asilo, endereçado ao líder da Argentina, no celular do ex-presidente brasileiro, que é acusado de planejar um golpe”, afirmou o jornal.

“Bolsonaro avaliou pedir asilo político a seu aliado Milei na Argentina, segundo a polícia do Brasil”, diz o título da matéria do El País, da Espanha. “Investigadores pedem que o ex-presidente e seu filho Eduardo sejam indiciados por tentar coagir o tribunal que o julga”, informou a publicação.

O “The Guardian”, da Inglaterra, deu o seguinte título: “A polícia brasileira apresenta documentos ao tribunal acusando Bolsonaro de planejar fugir para a Argentina para pedir asilo”.

“A polícia brasileira acusa Jair Bolsonaro de planejar fugir para a Argentina em busca de asilo”, diz o título de uma reportagem do jornal argentino La Nación. “Uma carta sem data e sem assinatura, endereçada a Javier Milei, foi encontrada no celular do ex-presidente; a polícia recomendou indiciar o ex-presidente e um de seus filhos”, afirmou o veículo.

“Investigadores acusaram o ex-presidente brasileiro de obstrução da Justiça no contexto do julgamento do líder de extrema direita por tentativa de golpe de Estado”, escreveu o portal de notícias argentino Infobae.

Já o jornal argentino Clarín disse que “a polícia brasileira encontrou um documento sem data em um dos celulares de Bolsonaro apreendidos durante o julgamento da tentativa de golpe, no qual o líder de extrema direita pediu asilo, declarando-se vítima de perseguição por motivos políticos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/imprensa-internacional-repercute-suposto-plano-de-bolsonaro-de-pedir-asilo-politico-a-argentina/

Imprensa internacional repercute suposto plano de Bolsonaro de pedir asilo político à Argentina

2025-08-21