O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas.

O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21). No último leilão da folha do INSS para definir quais bancos seriam responsáveis pelo pagamento de benefícios entre 2025 e 2029, a empresa foi vencedora de 25 dos 26 lotes ofertados.

Em nota, o INSS informou que identificou seis irregularidades na prestação de serviços:

– Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque.

– Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos.

– Falta de estrutura adequada nas agências: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos e inadequação do espaço físico.

– Portabilidades indevidas e não autorizadas.

– Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas.

– Falta de informações claras e atendimento inadequado.

O despacho que determinou a suspensão foi assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Waller. Na decisão, ele justificou que a suspensão preventiva é “necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração”.