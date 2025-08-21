Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
No último leilão da folha de pagamentos do INSS, a empresa foi vencedora de 25 dos 26 lotes ofertadosFoto: Divulgação
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu preventivamente os contratos com a operadora financeira Crefisa após identificar irregularidades na prestação de serviços aos aposentados e pensionistas.
O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (21). No último leilão da folha do INSS para definir quais bancos seriam responsáveis pelo pagamento de benefícios entre 2025 e 2029, a empresa foi vencedora de 25 dos 26 lotes ofertados.
Em nota, o INSS informou que identificou seis irregularidades na prestação de serviços:
– Dificuldade ou impedimento no recebimento do benefício: registros de atrasos, recusas de pagamento e limitações para saque.
– Coação para a abertura de conta corrente e venda casada de produtos.
– Falta de estrutura adequada nas agências: filas extensas, ausência de caixas eletrônicos e inadequação do espaço físico.
– Portabilidades indevidas e não autorizadas.
– Falta de um sistema de triagem e emissão de senhas.
– Falta de informações claras e atendimento inadequado.
O despacho que determinou a suspensão foi assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Waller. Na decisão, ele justificou que a suspensão preventiva é “necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração”.
O INSS também informou que a Crefisa é alvo de reiteradas reclamações em ofícios encaminhados por Procons, Ministério Público Federal, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e manifestações dos beneficiários nos diversos canais da autarquia.
A suspensão preventiva não atinge as aposentadorias e pensões de beneficiários que já vêm recebendo os benefícios pela empresa. A Crefisa atua há 60 anos no Brasil, com 1.000 lojas espalhadas pelo País, além de atendimento on-line.
No dia 12 deste mês, o INSS já havia suspendido os contratos com o Agibank por ter identificado irregularidades semelhantes.