Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá temporais com rajadas de vento, granizo e chuva intensa a partir desta sexta

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

As rajadas de vento podem superar 90 km/h em algumas regiões Foto: Divulgação As rajadas de vento podem superar 90 km/h em algumas regiões. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A Defesa Civil Estadual informou que temporais com fortes rajadas de vento, granizo e chuva intensa, associados a um sistema de baixa pressão e à passagem de uma frente fria, devem atuar nesta sexta-feira (22) e neste sábado (23) no Rio Grande do Sul.

Durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira, os temporais devem ocorrer nas regiões Oeste, Centro, Campanha, Costa Doce, Região Metropolitana, Sul e Litorais Médio e Sul. A partir do fim da tarde, novas tempestades estão previstas para as regiões Oeste, Campanha, Missões, Costa Doce, Sul e Centro. As rajadas de vento podem superar 90 km/h.

No Noroeste, partes do Centro, Vales e Região Metropolitana, alguns temporais isolados são possíveis, com queda de granizo e rajadas de vento durante a tarde e a noite desta sexta. Chuva intensa deve persistir na Campanha, Costa Doce, Sul e Litoral Sul ao longo do dia, podendo causar acumulados expressivos. Os acumulados variam entre 30 e 80 mm/dia, podendo superar 100 mm/dia na Campanha, Costa Doce, Sul e Litoral Sul. No Norte do Rio Grande do Sul, o tempo deve seguir estável na maior parte desta sexta.

Avanço da frente fria

A partir da madrugada deste sábado, o avanço da frente fria gera novos temporais, com queda de granizo, rajadas de vento e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Missões, Centro e em parte da Costa Doce e do Litoral Sul. As rajadas de vento podem superar novamente os 90 km/h.

Chuvas e temporais também devem ocorrer nas demais regiões do Estado na madrugada deste sábado, mas com menor potencial de granizo e vento. Ao longo do dia, a frente fria avança pelo território gaúcho e mantém a condição de chuva moderada a pontualmente forte e temporais, que ainda podem causar queda de granizo e rajadas de vento de maneira isolada no Noroeste, Norte, Missões e Centro. Os acumulados variam entre 20 e 60 mm/dia, podendo chegar nos 80 mm/dia.

No domingo (24), chuva moderada a pontualmente forte persiste no Nordeste e Extremo Norte, sem risco de granizo e rajadas de vento. Os acumulados variam entre 10 e 40 mm, podendo chegar a 50 mm no Norte. Nas demais regiões, predomina tempo estável.

