Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Governo da Argentina afirma que não recebeu pedido de asilo político de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Bolsonaro teria preparado uma solicitação de asilo ao presidente argentino Javier Milei (E)

Foto: Reprodução
Bolsonaro teria preparado uma solicitação de asilo ao presidente argentino Javier Milei (E). (Foto: Reprodução)

O governo da Argentina negou, na noite de quarta-feira (20), ter recebido um pedido de asilo político do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a PF (Polícia Federal), Bolsonaro teria preparado uma solicitação de asilo ao presidente argentino Javier Milei.

No pedido, encontrado no celular do ex-presidente, ele alega sofrer perseguição política no Brasil. “Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito à Vossa Excelência [Milei] asilo político na República da Argentina, em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado, bem como por estar na iminência de ter minha prisão decretada, de forma injusta, ilegal, arbitrária e inconstitucional pelas próprias autoridades públicas que promovem a perseguição contra mim, diretamente da mais alta Corte do Poder Judiciário brasileiro, e por preencher todos os requisitos legais, conforme exaustivamente demonstrado ao longo desse requerimento”, diz a carta encontrada em um arquivo no celular de Bolsonaro.

A PF informou que o documento foi escrito por Fernanda Bolsonaro, nora de Bolsonaro, e salvo no telefone do ex-presidente em 10 de fevereiro de 2024. Fernanda é esposa do senador Flavio Bolsonaro.

A carta foi salva no dispositivo apenas dois dias antes de Bolsonaro se abrigar na embaixada da Hungria, em Brasília, logo após a apreensão do seu passaporte pela PF, em fevereiro de 2024.

De acordo com a PF, embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, “seu teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do País, com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal”.

https://www.osul.com.br/governo-da-argentina-afirma-que-nao-recebeu-pedido-de-asilo-politico-de-bolsonaro/ Governo da Argentina afirma que não recebeu pedido de asilo político de Bolsonaro 2025-08-21
Deixe seu comentário

