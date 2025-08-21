Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Parobé celebra inauguração da nova loja Rissul com estrutura moderna e mix diversificado

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A unidade substitui a operação anterior da Rua João Mosmann, trazendo uma estrutura moderna, ampliada e conectada às necessidades dos consumidores

Foto: Cassius Souza

Na manhã desta quinta-feira (21) foi inaugurada a nova loja do Rissul em Parobé. A cerimônia contou com a presença da direção e do presidente do Grupo UnidaSul, Augusto De Cesaro, mantenedor da bandeira Rissul, do prefeito municipal de Parobé, Gilberto Miguel Gomes Junior, e do presidente da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados), Antônio Cesa Longo. Também participaram colaboradores, fornecedores, imprensa e comunidade local, que prestigiaram a abertura do novo espaço.

Localizada na Rua Adaviano Linden, nº 201, no Centro da cidade, a unidade substitui a operação anterior da Rua João Mosmann, trazendo uma estrutura moderna, ampliada e conectada às necessidades dos consumidores.

A nova loja reforça a sólida relação entre a marca e Parobé, onde o Rissul já é reconhecido como parceiro do dia a dia dos clientes. Com 130 postos de trabalho diretos, a operação também representa um importante estímulo à economia local.

Com 2.004,50 m² de área de vendas, a unidade oferece um mix diversificado com mais de 12 mil itens, distribuídos entre os setores de hortifrúti, padaria, açougue, bebidas, mercearia e outros. A novidade fica por conta da operação de grill, que disponibiliza comidas prontas para levar, agregando praticidade à rotina dos clientes.

A padaria, com conceito de autoatendimento, oferece mais autonomia na escolha de produtos frescos ao longo do dia. O hortifrúti traz frutas, legumes e verduras selecionadas; a adega reúne uma ampla variedade de rótulos; e o açougue moderno oferece cortes variados, atendimento especializado e a qualidade que é marca registrada do Rissul.

O novo espaço foi projetado para proporcionar uma experiência de compras mais confortável, ágil e completa. São 10 checkouts tradicionais e 6 de autoatendimento, além de 71 vagas de estacionamento, incluindo duas exclusivas para carros elétricos, reforçando o compromisso da rede com a mobilidade sustentável.

A inauguração integra o plano de expansão da UnidaSul até 2027, que prevê ampliar a presença do grupo no Rio Grande do Sul, mantendo o compromisso com as comunidades locais e com a excelência no atendimento.

“A comunidade de Parobé já conhece e confia no Rissul. Agora, entregamos uma loja ainda mais moderna, acessível e acolhedora, mantendo a qualidade e a satisfação dos nossos clientes”, destaca Robert Marks, diretor de varejo da UnidaSul.

Mais do que abrir uma nova unidade, o Rissul reforça sua presença em Parobé com o propósito de estar ao lado das pessoas todos os dias, reafirmando seu slogan: Prazer em fazer você feliz.

Cerimônia reuniu autoridades, colaboradores, fornecedores, imprensa e comunidade na abertura da nova unidade. (Foto: Cassius Souza)

 

