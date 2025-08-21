Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Vale do Taquari receberá projeto-piloto de formação de jovens para resposta a desastres com tecnologia

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

O projeto é uma iniciativa da Codex, empresa gaúcha especializada em governança de dados e mudanças climáticas, e foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (20)

Foto: Divulgação

A cidade de Lajeado, no Vale do Taquari — região duramente afetada pelas enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 — receberá um piloto do projeto GURITech, que tem como objetivo formar jovens de 18 a 25 anos, em situação de vulnerabilidade socioambiental, para atuar em soluções tecnológicas voltadas à resiliência climática e à resposta a desastres.

O projeto é uma iniciativa da Codex, empresa gaúcha especializada em governança de dados e mudanças climáticas, e foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (20) durante o Codex Experience, em Porto Alegre.

Realizado em parceria com o Governo do Estado do RS, Univates (Universidade do Vale do Taquari), FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Microsoft, Prefeitura de Porto Alegre e Govtech Lab, o GURITech prevê a formação técnica em áreas como inteligência de dados, internet das coisas, geotecnologias, inteligência artificial e digital twins.

O piloto em Lajeado contará com o apoio da Univates, que já identificou mais de 350 estudantes impactados diretamente pelas enchentes e interessados em retomar sua trajetória formativa. A formação terá duração de seis meses e será direcionada a jovens das áreas de tecnologia, arquitetura e engenharias. Além da capacitação prática, os participantes contarão com mentoria, workshops, atividades em rede e inserção em banco de talentos.

“Transformar um problema social em uma oportunidade de futuro foi o que nos moveu. Vamos trabalhar talentos do presente para prepará-los como profissionais do futuro, usando a tecnologia como ferramenta para enfrentar os desafios climáticos”, afirmou Venicios Santos, Diretor de Negócios da Codex.

“Um dos grandes desafios que enfrentamos durante as emergências aqui no Estado foi justamente a ausência de mão de obra qualificada para responder com agilidade. Precisamos de profissionais que consigam revisar planos diretores, propor soluções, atuar com conhecimento técnico”, complementou Marjorie Kauffmann, Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS.

Durante o lançamento, Cíntia Agostini, vice-reitora da Univates, destacou a importância do projeto para a reconstrução e permanência da juventude na região: “Vivemos a maior catástrofe climática do Brasil. Como universidade comunitária, é nosso papel estar ao lado da população, entregando conhecimento com seriedade e formando pessoas capazes de traduzir a tecnologia em decisões que mudem a realidade ao nosso redor”.

