Economia Inadimplência sobe ao maior nível da série histórica em agosto no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Proporção de consumidores com contas em atraso subiu de 30% em julho para 30,4% em agosto Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os brasileiros ficaram mais endividados e mais inadimplentes em agosto, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A proporção de consumidores com contas em atraso subiu de 30,0% em julho para 30,4% em agosto, maior nível de inadimplência da série histórica da PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), iniciada em janeiro de 2010. Há um ano, em agosto de 2024, a proporção de famílias inadimplentes era de 28,8%.

A fatia de consumidores que afirmaram não ter condições de pagar suas dívidas vencidas, ou seja, que permaneceriam inadimplentes, subiu de 12,7% em julho para 12,8% em agosto. Essa parcela era de 12,1% em agosto de 2024.

Segundo a CNC, a elevação da inadimplência sinaliza que o atual nível de endividamento começa a ultrapassar o limite da capacidade de pagamento das famílias. “Isso se dá especialmente em um cenário de crédito mais caro e prazos mais curtos. É um sinal de alerta importante para a economia doméstica”, avaliou o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Já a proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 78,5% em julho para 78,8% em agosto, o sétimo mês consecutivo de altas. O resultado representa o maior patamar de endividados desde novembro de 2022.

Em relação a agosto de 2024, quando 78,0% das famílias estavam endividadas, houve alta de 0,8 ponto porcentual. A pesquisa considera como dívidas as contas a vencer nas modalidades cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa.

Apesar do avanço no endividamento e na inadimplência, houve melhora da percepção do endividamento: a proporção de pessoas que se consideram “muito endividadas” desceu de 15,5% em julho para 15,4% em agosto.

Houve ainda manutenção da tendência de redução dos prazos firmados para os pagamentos, pelo oitavo mês consecutivo: o porcentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano desceu de 31,5% em julho para 31,0% em agosto, menor nível desde fevereiro de 2024, quando estava em 30,9%.

“O avanço contínuo da inadimplência reforça a importância de iniciativas de educação financeira e do uso consciente do crédito”, avaliou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, em nota.

Bentes projeta que o endividamento aumente em 3,1 pontos porcentuais até o fim deste ano, enquanto a inadimplência subiria 1,6 ponto porcentual. O cartão de crédito mantém a liderança como a modalidade mais utilizada, mencionada por 84,5% dos endividados, mas perdeu espaço em relação à fatia de 85,7% registrada em agosto do ano passado.

Na direção oposta, os carnês cresceram em um ano, com uma fatia de 16,6% de menções em agosto de 2025, ante 15,6% em agosto de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/inadimplencia-sobe-ao-maior-nivel-da-serie-historica-em-agosto-no-brasil/

Inadimplência sobe ao maior nível da série histórica em agosto no Brasil

2025-09-09