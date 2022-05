Rio Grande do Sul Inauguração de novo data center expande a atuação do Banrisul no segmento digital

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dentre os objetivos está ampliar o atendimento à demanda por serviços digitais do banco estatal. (Foto: Arquivo/Banrisul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com investimento de R$ 80 milhões, o Banrisul inaugura nesta terça-feira (17) um novo data center, em um prédio no bairro Teresópolis, Zona Sul de Porto Alegre. O objetivo é aumentar o atendimento à demanda por serviços digitais e também a oferta de serviços aos mais de 4 milhões de clientes do banco estatal (cerca de 35% da população gaúcha) – desses, 1,3 milhão realizam 80% das transações de forma virtual.

A iniciativa também tem no radar os clientes mais jovens, em meio a um cenário de concorrência acirrada com outras empresas do setor e alternativas como os chamados “neobancos”. Segundo a instituição, o contingente de correntistas na faixa etária de até 20 anos subiu para 271 mil em 2020-2021, mais que 100% acima do verificado no período anterior.

Essa aposta se dá de forma simultânea à atuação das 500 agências da rede do Banrisul, até mesmo como uma espécie de ambiente capaz de fidelizar clientes e impulsionar a migração para os serviços digitais.

Estatísticas divulgadas pela própria empresa ressaltam que no primeiro trimestre deste ano mais de 80% do total de transações feitas através do banco se deram por canais digitais como Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office App, acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital).

Foram 126,5 milhões de acessos (incluindo operações por meio do pix), o que representa uma alta de 29,5% em relação ao mesmo período de 2021. A média foi de 1,4 milhão de acessos diários.

E o total de operações realizadas nesses canais apresentou aumento de 14,8%. Nesse sentido, o número de transações financeiras e o volume transacionado ficaram maiores em 52,1% e 21,5%, respectivamente, na mesma base de comparação.

“No primeiro trimestre de 2022, foram implantadas diversas melhorias nos canais digitais, voltadas a ampliar a oferta de produtos e serviços e qualificar a experiência dos usuários em nossas plataformas digitais”, ressalta a instituição por meio de seu site banrisul.com.br.

Desempenho

Boletim divulgado nesta semana aponta que de janeiro a março o Banrisul atingiu uma carteira de crédito que totaliza R$ 42,4 bilhões, montante 15% superior ao registrado em igual período no passado 2021 e 3,3% acima do trimestre anterior.

Conforme o banco estatal, o desempenho é impulsionado sobretudo pelos créditos consignado e rural, além do financiamento imobiliário.

No que se refere ao lucro líquido, a instituição registrou R$ 164,1 milhões no período, valor que reflete especialmente o menor volume de tributação sobre o lucro e a expansão das receitas de tesouraria, prestação de serviços e tarifas bancárias.

“O Banrisul fomenta o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de maneira sustentável, para manutenção e crescimento das empresas e a consequente geração de emprego e renda.

Para pessoa física, o crédito comercial atingiu R$ 23,7 bilhões em março, com aumento de 2,5% no trimentre. Essa evolução foi influenciada sobretudo pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,9 bilhões no mesmo mês.

Já para pessoa jurídica, a expansão foi de 4,5% nos três primeiros meses do ano, atingindo saldo de R$ 7,5 bilhões – desempenho puxado pelo aumento das linhas de capital-de-giro.

No que se refere a cartões de crédito, o banco encerrou o primeiro trimestre com uma base de 1,2 milhão de titulares, nas bandeiras Mastercard e Visa. Foram 21,9 milhões de transações, com movimentação financeira de R$ 2 bilhões.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul