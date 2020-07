Mundo Incêndio atinge catedral de Nantes, na França

18 de julho de 2020

A catedral foi construída entre o século XV e XIX. Foto: Divulgação/Mairie Nantes

Um incêndio atingiu a Catedral de São Pedro e São Paulo, em Nantes, na França, neste sábado (18). O fogo foi rapidamente controlado e ninguém ficou ferido.

Johanna Rolland, prefeita de Nantes, esteve no local onde os bombeiros atuavam no combate ao incêndio e manifestou a imensa tristeza e emoção em relação ao ocorrido. Vitrais do século XVI e o órgão foram destruídos. Uma fumaça preta chegou a ser visível saindo entre as torres da catedral, que felizmente não chegou a atingir o telhado da construção, em estilo gótico. A catedral foi construída entre o século XV e XIX.

François Renaud, padre e administrador diocesano, afirmou que a destruição não se assemelha à da Notre Dame de Paris, consumida pelas chamas em abril de 2019, mas que a perda do órgão é “inestimável”.

O procurador da república em Nantes disse que uma investigação sobre a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso foi aberta, de acordo com o jornal “Le Monde”.

Em 1972, o telhado da igreja já havia sido atingido por um incêndio e ficou destruído, e levou 13 anos para que os danos fossem reparados.

