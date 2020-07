Rio Grande do Sul Painel de internações por Covid-19 permite monitoramento de leitos SUS e privados separadamente

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

O painel de monitoramento das internações hospitalares por Covid-19 (covid.saude.rs.gov.br) passou na sexta-feira (17) a também disponibilizar separadamente as informações das ocupações no SUS (Sistema Único de Saúde) e na rede privada. Essa nova apresentação dos dados permite esse acompanhamento em todos os níveis que a plataforma oferece: estadual, macrorregional, regional, municipal e em cada um dos 299 hospitais listados.

Na última atualização da página, às 10h deste sábado (18), ela apresentava que, das 1.770 pessoas internadas em leitos de UTI (unidade de tratamento intensivo) adulta no Estado, 1.213 estão em leitos SUS (o que representa uma ocupação de 76,4% dos leitos disponíveis) e 557 estão em leitos privados (onde a ocupação é de 78,8%).

A distribuição entre SUS e privados também pode ser acompanhada no gráfico que traz a visão temporal ao longo das últimas semanas. Segue presente a indicação do nível de ocupação geral (somadas as redes SUS e privada) por meio de cores: verde (até 60% dos leitos ocupados), amarelo (até 80%), vermelho (até 100%), roxo (mais de 100%) e cinza (não informado).

A página mantém ainda as demais informações que já dispunha, como a ocupação e número de leitos fora de UTI e a utilização dos respiradores. Também é possível observar o número de pessoas internadas confirmadas por Covid-19 ou que ainda estejam aguardando resultado, que neste sábado (às 10h) somavam 2.376 pessoas (1.445 confirmadas e 931 suspeitas).

O painel foi desenvolvido pelas secretarias de SGGE (Governança e Gestão Estratégica) e SES (da Saúde), com respaldo técnico da Procergs e colaboração da equipe da Digital Business.

