Rio Grande do Sul Estado conclui passarela para pedestres na ERS-239, em Sapiranga

18 de julho de 2020

Passarela tem 47 metros de cumprimento e interliga os bairros Vila Irma e Oeste.

A construção de uma passarela para pedestres no km 25 da ERS-239, em Sapiranga, no Vale do Sinos, foi concluída pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes e da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). A estrutura teve investimento de R$ 1,4 milhão.

“Estamos atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade, em um local com circulação intensa tanto de veículos quanto de pedestres”, ressalta o secretário Juvir Costella. “Com essa obra entregue, cumprimos mais uma meta para garantir a segurança em nossas estradas, que, aliás, sempre foi e será nossa prioridade.”

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, a passarela tem 47 metros de cumprimento e interliga os bairros Vila Irma e Oeste. “É uma obra importante em um trecho da ERS-239 que tem uma característica mais urbana”, destaca. “Eliminamos um ponto de conflito e, a partir de agora, as pessoas que se deslocam com frequência entre essas localidades não precisarão mais se arriscar ao atravessar a pista da rodovia.”

Outra passarela está sendo erguida pela EGR no km 29 da ERS-239, também em Sapiranga. Nos últimos dias, a obra avançou mais uma etapa, recebendo as vigas metálicas. A estrutura, localizada próximo à fábrica da Beira-Rio, tem investimento de cerca de R$ 1 milhão e deverá ser entregue ainda este ano.

