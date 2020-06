Porto Alegre Incêndio atinge fábrica de embalagens na Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

O fogo começou por volta das 20h e foram necessários cinco caminhões do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas Foto: Divulgação O fogo começou por volta das 20h e foram necessários cinco caminhões do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma fábrica de embalagens de plástico situada no Beco da Paixão, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na noite desta quarta-feira (10). O fogo começou por volta das 20h e foram necessários cinco caminhões do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

A operação de rescaldo seguiu na madrugada desta quinta-feira (11). De acordo com os bombeiros, um funcionário da empresa machucou o pé, mas foi um acidente sem ligação com o incêndio. Ele foi conduzido ao Hospital da Restinga. Uma perícia deve ser realizada no local para apurar as causas do incêndio.

