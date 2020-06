Brasil Incêndio atinge parte do Museu de História Natural da UFMG

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Chamas atingiram área onde está guardada parte não exposta do acervo. Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Chamas atingiram área onde está guardada parte não exposta do acervo. (Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais) Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Um incêndio atingiu parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) nesta segunda-feira (15). Segundo a assessoria do museu, o fogo atingiu a chamada Reserva Técnica 1, onde está guardada uma parte do acervo que não está exposta. Dentre as peças não expostas, está uma parte do acervo fóssil, que pode ter sido atingido pelas chamas. Ninguém se feriu.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. De acordo com as últimas informações obtidas, a perícia ainda fazia seu trabalho no prédio. O fogo foi percebido no início da manhã por funcionários e o corpo de Bombeiros chegou pouco depois, combatendo rapidamente as chamas. Segundo os Bombeiros, as paredes do prédio atingido ficaram comprometidas. A Polícia Civil trabalha no local e a Polícia Federal também deve investigar as causas do incêndio.

O museu está localizado na capital Belo Horizonte, no bairro Horto. Seu acervo é composto de cerca de 265 mil itens entre peças e espécimes científicos preservados e vivos (coleção científica de plantas e reserva vegetal). O museu tem peças de áreas como arqueologia, paleontologia, geologia, botânica, zoologia, cartografia histórica, etnografia e arte popular, além de documentação bibliográfica e arquivística.

A reitoria da UFMG manifestou, por meio de nota, imenso pesar e expressou a solidariedade institucional “com a diretoria, com aqueles que integram o corpo funcional do Museu de História Natural e Jardim Botânico e com toda a comunidade que atua neste que é um importante patrimônio da Instituição”. O documento é assinado pela reitora Sandra Regina Goulart Almeida e pelo vice-reitor Alessandro Fernandes Moreira.

A reitoria informa, ainda, “que estará, junto com diretoria e equipe do museu, em busca de alternativas e soluções no sentido de reparar de forma célere os danos causados”, bem como à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pela perícia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil