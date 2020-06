Rio Grande do Sul O Hospital de Clínicas de Porto Alegre busca voluntários para um estudo sobre o uso de plasma sanguíneo no tratamento do coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Mais de 30 colaboradores da instituição já se engajaram ao projeto. (Foto: EBC)

O HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) já está em busca de voluntários para um estudo que utiliza o plasma do sangue de pacientes recuperados do coronavírus para combater a doença. Segundo a instituição, o procedimento já estava autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa desde o final de maio, mas ainda esbarrava em dificuldades para a captação de recursos.

“Recebemos a doação da quantia necessária para o financiamento do projeto do Instituto Cultural Floresta, garantindo assim o fomento a esta pesquisa”, relatou o chefe do Serviço de Hemoterapia do Clínicas, Leo Sekine, responsável pela coordenação dos trabalhos experimentais.

Ele ressalta que o estudo já está em fase de estruturação, com encaminhamento de cotações, compras de insumos e treinamento de equipes, envolvendo de forma direta e indireta diversos profissionais de setores como Infectologia, Hematologia Clínica, Transplante de Medula Óssea e Medicina Intensiva. “Mais de 30 colaboradores já se engajaram ao projeto”, contabiliza.

A primeira etapa terá como foco a coleta e armazenamento de plasma convalescente e a transfusão do material em pacientes acometidos pela Covid-19. O recrutamento de doadores já começou: quem estiver curado da doença pode participar, de forma voluntária, entrando em contato pelo e-mail doadordeplasma@hcpa.edu.br.

Para realizar esse tipo de terapia é necessário fazer um processo de transfusão, por meio do qual o paciente diagnosticado com o coronavírus recebe plasma sanguíneo de indivíduos curados, ou seja, que já não apresentam mais os sintomas da doença há pelo menos duas semanas desde a confirmação do contágio.

A expectativa é de que os anticorpos produzidos por quem já contraiu o vírus ajudem os doentes mais graves a reagir de forma mais rápida à Covid-19. Os doadores, no entanto, devem atender a critérios previstos na legislação referente à doação de sangue, além de estarem assintomáticos há mais de 14 dias para a doença e apresentar um resultado negativo em exame do tipo PCR swab nasal.

“O plasma sanguíneo é formado principalmente por água, sais, proteínas e anticorpos”, explica o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. “A hipótese é de que isso ajude a reduzir os sintomas da infecção e a carga viral no organismo.”

Doação

Nesta semana, a instituição recebeu mais uma doação do grupo Arquitetos Voluntários. Trata-se de uma nova “sala de descompressão”, situada no sétimo andar do Bloco B do complexo do HCPA. O espaço foi projetado, mobiliado e decorado para permitir que os profissionais envolvidos no atendimento a pacientes de coronavírus tenham momentos de descanso e relaxamento.

“As doações são fundamentais para qualificar os atendimentos”, ressalta a direção do Hospital de Clínicas. Qualquer pessoa física ou jurídica pode contribuir, mediante ajuda financeira ou de material, para as ações. Detalhes adicionais estão disponíveis no site oficial www.hcpa.edu.br.

(Marcello Campos)

