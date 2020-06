Rio Grande do Sul Já chegam a 15.438 os casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Número de mortes é de 360

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Governo gaúcho recebeu a doação de 12 mil máscaras de província chinesa. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

O balanço divulgado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde) nesta segunda-feira (15) apontou 793 novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, totalizando 15.438 confirmações em 350 cidades desde o começo da pandemia no Estado, em março – a estatística inclui 12.613 (82%) pacientes recuperados. Já os óbitos subiram de 350 para 360, com a inclusão de dez novas ocorrências fatais.

As mais recentes perdas humanas para a Covid-19 abrangem as seguintes vítimas, elencadas por município de residência, gênero (masculino ou feminino) e idade:

– Alegrete (homem, 66 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 75 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 63 anos);

– General Câmara (homem, 74 anos);

– Hulha Negra (mulher, 78 anos);

– Mariana Pimentel (homem,46 anos);

– Nova Petrópolis (homem, 40 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Tiradentes do Sul (homem, 83 anos).

Com isso, a capital gaúcha se isolou ainda mais no topo do ranking de registros fatais do coronavírus, com 55 mortos pela doença. O vice-líder em vidas perdidas para a Covid-19 no Rio Grande do Sul é Passo Fundo (Região Central), com 37 óbitos.

Em terceiro lugar aparece Bento Gonçalves (Serra) com 24 e na quarta posição está Lajeado (Vale do Taquari) com 21, seguida por Sapucaia do Sul e Viamão (ambas na Região Metropolitana), respectivamente com dez e nove óbitos.

Completam o topo da lista Novo Hamburgo (Vale do Sinos) e Santa Maria (Região Central) com oito mortes, tendo nas colocações seguintes as cidades de Canoas (Região Metropolitana), Venâncio Aires (Vale do Rio Pardo) e Caxias do Sul (Serra), cada qual com sete perdas.

Doação da China

Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira uma doação da China: 12 mil máscaras de proteção individual (10 mil descartáveis e 2 mil do tipo N-95) enviadas pela província-irmã de Hubei, cuja capital, Wuhan, foi o primeiro epicentro mundial do coronavírus e se tornou referência no combate à pandemia.

“Pedimos atenção e cooperação do povo de Hubei para o enfrentamento ao coronavírus e ficamos muito contentes com a solidariedade”, ressaltou o chefe do Executivo gaúcho. “Receber hoje essa ajuda material é muito importante, mas esperamos também pela cooperação técnica para melhor enfrentarmos a pandemia.”

O Estado está conectado a Hubei pelo Acordo de Fraternidade e Cooperação, que prevê intercâmbio bilateral, entre outros projetos, nas áreas de ciência e tecnologia, cultura, educação, esportes, saúde, comércio, recursos humanos e agricultura. “A província chinesa entendeu a necessidade de ajuda e enviou as máscaras, mas continua com a disposição de trabalhar em conjunto tanto no combate à pandemia como nas relações econômicas”, afirmou o representante David Chen.

De acordo com a diretora do DAS (Departamento de Ações em Saúde), Ana Costa, os equipamentos de proteção individual serão destinados aos 108 mil profissionais da saúde, especialmente aos que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus, obedecendo aos critérios de distribuição da Secretaria da Saúde.

“É uma ajuda relevante porque é dupla, permite tanto a proteção ao profissional como ao usuário, porque vai evitar o afastamento dos profissionais e os mantêm no trabalho de assistência à população”, frisou.

Também presente no ato simbólico de entrega dos EPIs, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, afirmou que a pasta segue trabalhando para estreitar os laços com Hubei para que, após a pandemia, o Estado possa retomar os planos de fazer uma missão internacional à China.

(Marcello Campos)

