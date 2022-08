Mundo Incêndio em igreja no Egito deixa pelo menos 35 mortos

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

P presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prestou condolências às famílias das vítimas. Foto: Reprodução P presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prestou condolências às famílias das vítimas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ao menos 35 pessoas morreram e 45 ficaram feridas em um incêndio dentro de uma igreja na cidade de Gizé, no Egito, neste domingo (14).

O fogo, que teria sido causado por uma pane elétrica, começou quando cerca de 5 mil fiéis se reuniram para a missa na igreja Abu Sifin, segundo pessoas da área de segurança.

Conforme informações da revista egípcia “Egypt Today”, dezenas de pessoas foram transferidas para vários hospitais.

Ainda de acordo com a revista, pelo menos quatro caminhões do corpo de bombeiros foram ao local para conter as chamas e garantir que o fogo não começaria novamente, considerando a alta temperatura e a grande quantidade de madeira dentro da igreja.

Em uma postagem em uma rede social, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prestou condolências às famílias das vítimas e anunciou que direcionou “todas as agências estatais e instituições relevantes a tomar todas as medidas necessárias para lidar com esse incidente e seus efeitos”.

