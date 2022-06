Pelo menos 11 pessoas morreram em um incêndio no Cetrat (Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos) em Carazinho, na Região Norte do Rio Grande do Sul. As chamas iniciaram no fim da noite de quinta-feira (23).

A comunidade terapêutica localiza-se no bairro Vila Rica. Pelo menos 15 homens estavam no local quando o fogo começou, por voltas das 23h. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas na madrugada desta sexta-feira (24). As causas do incêndio serão investigadas.

Entre as vítimas, dez morreram no centro de tratamento e uma no hospital. A maioria dos mortos estava nos dormitórios, que são de madeira.

O Cetrat é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que trabalha na prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos do sexo masculino.