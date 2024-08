Brasil Incêndios em São Paulo iniciaram quase ao mesmo tempo; mais de 80% dos focos ocorreram em áreas de uso agropecuário

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Entre os dias 22 e 24 de agosto, São Paulo registrou 2,6 mil focos de calor. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil O levantamento é do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma análise feita pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) sobre os focos de incêndio no Estado de São Paulo na última semana indica que eles começaram a gerar fumaça quase no mesmo horário.

Entre os dias 22 e 24 de agosto, São Paulo registrou 2,6 mil focos de calor, sendo que 81,29% estavam concentrados em áreas de uso agropecuário, como plantações de cana-de-açúcar e pastagens. A análise, divulgada nesta terça-feira (27), também mostra o aparecimento de colunas de fumaça no intervalo de 90 minutos, entre 10h30 e 12h da última sexta-feira (23).

A coincidência de horário é um dos pontos que faz especialistas suspeitarem de incêndios criminosos e coordenados. Até o começo da tarde desta terça-feira (27), cinco pessoas tinham sido presas por envolvimentos nos incêndios. O estudo utiliza dados de satélites para identificar focos de calor, além de informações sobre uso da terra de 2023 fornecidas pela Rede MapBiomas, que inclui o IPAM. Também foram usadas imagens do satélite GOES para observar a fumaça e anomalias térmicas.

De acordo com a análise, o satélite que capta focos de calor passa sobre a região na parte da manhã e no final da tarde. Entre suas duas passagens, naquele mesmo dia, o número de focos foi de 25 para 1.886 no Estado. Ainda conforme a análise, dos focos de calor registrados em áreas produtivas no Estado de São Paulo durante o período de 22 a 24 de agosto, 44,45% (1,2 mil focos) ocorreram em plantações de cana-de-açúcar.

Em “mosaico de usos”, que são áreas agropecuárias onde não se distingue claramente entre pasto e agricultura, ocorreram 19,99% (524 focos). Em pastagens, 9,42% (247 focos) foram registrados, enquanto 7,43% (195 focos) aconteceram em áreas de silvicultura, soja, citrus, café e outras culturas. A vegetação nativa, por sua vez, sofreu com 440 focos de calor, representando 16,77% do total nos três dias analisados.

Segundo o Ipam, a simultaneidade dos focos indica uma origem não natural, já que incêndios que ocorrem de forma natural tendem a começar em momentos diferentes, influenciados por fatores como umidade do solo, vegetação seca e condições climáticas.

Em meados de agosto de 2019, fazendeiros no Pará se articularam criminosamente para provocar queimadas ilegais em diversos pontos da região. Ao todo, foram 1.173 focos registrados no “Dia do Fogo”. Aquele mês de agosto de 2019 foi marcado por queimadas recordes no bioma, fazendo até mesmo que a cidade de São Paulo visse o dia virar noite por causa da fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/incendios-em-sao-paulo-iniciaram-quase-ao-mesmo-tempo-mais-de-80-dos-focos-ocorreram-em-areas-de-uso-agropecuario/

Incêndios em São Paulo iniciaram quase ao mesmo tempo; mais de 80% dos focos ocorreram em áreas de uso agropecuário

2024-08-27