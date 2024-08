Inter Inter anuncia lateral-direito Nathan

27 de agosto de 2024

Colorado acertou o empréstimo do atleta até junho de 2025. Foto: Divulgação/Santos

O Inter anunciou, na noite desta terça-feira (27), a contratação do lateral-direito Nathan. O Colorado concluiu as negociações com o Santos e acertou o empréstimo do atleta até junho de 2025.

O lateral de 22 anos chega para suprir uma lacuna no elenco do técnico Roger Machado. Com as saídas de Hugo Mallo e Bustos, o treinador não tem jogadores da posição para colocar em campo. O volante Bruno Gomes vinha sendo improvisado nos últimos jogos. Formado na base do Vasco, Nathan atuou em Portugal na última temporada, no Famalicão.

O Inter ainda quer outro jogador para a posição. Braian Aguirre, do Lanús, é o favorito. Todavia, as negociações estão paralisadas a uma semana do encerramento da janela de transferências.

Ficha técnica

Nome: Nathan Santos de Araújo

Data de nascimento:05/09/2001 (22 anos)

Local de nascimento: Rio de Janeiro

Altura: 1,83m

Carreira:

2020 | Vasco

2020 | Boa Vista-POR

2022 | Santos

2023 | Famalicão-POR

